По словам Антониу Гутерриша, попытка незаконной аннексии регионов Украины не имеет законной силы с точки зрения международного права.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил попытки России провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины. Об этом заявил в пятницу представитель ООН Стефан Дюжаррик, информирует Reuters.

Гутерриш напомнил, что попытка незаконной аннексии регионов Украины не имеет законной силы с точки зрения международного права.

"Организация Объединенных Наций остается непоколебимо преданной суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи", - сказал спикер ООН.

"Выборы" президента РФ на временно оккупированных территориях Украины

Оккупантам разрешили голосовать за Путина, не являясь на "избирательные участки". Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Там отметили, что руководство Минобороны РФ позволило военнослужащим, которые участвуют в так называемой СВО, голосовать за Путина, даже не являясь на "избирательные участки", что значительно облегчает "избирательным комиссиям" задачу по фальсификации результатов.

Также УНИАН сообщал, что россияне инсценируют "выборы" на оккупированной территории Украины. Как сообщили в Центре национального сопротивления, оккупанты не знают, сколько точно сейчас жителей проживает на захваченной украинской территории, а потому берут за основу официальные данные до полномасштабного вторжения "и уже от этой цифры рисуют явку на "выборах" президента РФ в более 70%".

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