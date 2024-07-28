'Вообще не про моего сына': мать Зинченко раскрыла, для чего он поехал во Львов

По словам женщины, у Вячеслава были проблемы с билетами, поэтому он остался во Львове еще на несколько дней.

Мать подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко заявила, что в версии следствия есть немало нюансов, в которые она не верит.

Как рассказала Елена Зинченко в интервью "Информатору", ее сын якобы не мог находиться во Львове в течение трех недель, как утверждают следователи. Сама женщина находилась рядом - в Тернополе.

"Он был там (во Львове - УНИАН), да. Я звонила ему. Я была рядом, в Тернополе. И хотела встретиться, но у меня не получилось. То, что он был не в Тернополе, а во Львове, я узнала в телефонном разговоре с сыном в день моего приезда в Тернополь (17 июля)", - сказала она.

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Женщина рассказала, что у Вячеслава были деньги на поездку. Весь июнь он зарабатывал на нее.

"И еще были проблемы с билетами на поезд. Их не было, и Славик покупал билеты, которые возвращали, я же купила билет на автобус. И в конце у него были проблемы с билетами, чтобы поехать обратно, то он должен был остаться. Он позвонил и сказал, что останется еще дней на пять. Я это связала с тем, что было очень жарко здесь, в Днепре. Здесь было где-то градусов +38 ...+40, а там и в Тернополе (я же там также была) было до 30 градусов. И я говорю: такую жару лучше переждать. Ну, то есть я так думала, что он из-за жары и задержался, потому что он даже раньше собирался возвращаться", - сказала Елена.

По словам матери, Зинченко был во Львове "менее двух недель". Елена указала на несколько нюансов, которые не совпадают с версией следствия.

"Сначала говорили (в СМИ, когда разыскивали преступника - УНИАН), что парень приходил (к дому Ирины Фарион - УНИАН) две-три недели, то это вообще не про моего сына. Потому что я знаю, что выехал он в понедельник (8 июля) в 18 часов из Днепра, а возвращался из Львова в воскресенье днем (21 июля). Потому что я здесь его в Днепре возила на процедуры. Это также могут доказать. То есть он был там (во Львове - ред.) менее двух недель вообще с поездками", - сказала она.

Елена Зинченко утверждает, что у ее сына не было оружия. В начале войны, когда ему было 16 лет, Вячеслав спрашивал матери, куда можно пойти, чтобы его взяли в армию.

"Он поступил в вуз и учится на журналиста. Но никогда он стрелять не ходил, в Днепре так точно", - сказала мать.

Убийство Ирины Фарион - детали

19 июля во Львове стреляли в языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего юноши, который может быть причастен к убийству языковеда.

По данным следствия, парень находился во Львове 10 дней, в течение которых сменил три места жительства. Во время съема жилья и слежки за Фарион маскировался, переодевался. В день убийства, когда языковед ожидала такси, нападающий подошел к ней на расстояние не более 2-х метров. Однако сам момент убийства не попал на камеры наблюдения. Оружие, из которого, вероятно, стрелял задержанный до сих пор не нашли.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Также правоохранители проверяют его причастность к неонацистскому движению, центр которого расположен в РФ, его связи на территории Украины и мотивы совершения этого преступления.

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