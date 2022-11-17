Такое решение принял Совет обороны области.

На территории Полтавской области запретили использование праздничной иллюминации.

Как сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, речь идет о гирляндах и других световых декорациях.

"Это касается коммерческих, коммунальных и государственных объектов, улиц, скверов, парков, елок и частных владений. Такое решение принял Совет обороны области. Решение вынужденное, поэтому надеемся на понимание. Это не только экономия электроэнергии, но и соблюдение действующих мер безопасности", - сообщил Лунин.

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Он также напомнил, что до сих пор действует запрет на использование электроэнергии в рекламных целях, речь идет о наружной рекламе.

Ранее, как писал УНИАН, использовать гирлянды и праздничную иллюминацию запретили и на Киевщине.

Проблемы с электроэнергией в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября, 2 ноября и 15 ноября.

По экспертным оценкам, сейчас разрушено или повреждено более 40% объектов энергетической инфраструктуры. С 20 октября по всей стране ввели ограничения на поставку электроэнергии.

Городские власти Киева рассматривают вероятность празднования Нового года и Рождества в ограниченном формате. После того как в СМИ показали, как может в этом году выглядеть главная елка, возмущенные украинцы создали петиции. Они отмечали, что праздничные гирлянды на елке не помогут экономить электроэнергию.

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