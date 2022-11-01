Украинцам упростили продление действия загранпаспорта и внесении информации о детях. Правительство приняло соответствующее постановление
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что ураинские беженцы смогут более оперативно продлить срок действия загранпаспортов и внести данные о детях в паспорта родителей в дипломатических представительствах Украины. При этом изменение данных будет происходить в день обращения бесплатно.
"Принятое постановление будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Украинские беженцы в Европе - что известно
Из-за полнмасштабного вторжения Российской Федерации в Украину миллионы украинцев вынуждены были искать временное убежище в странах Евросоюза.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев перезимовать за границей, потому что российские оккупанты выбрали своимии целями объекты энергетической инфраструктуры.
В то же время, согласно данным опроса, 67% украинцев остануться зимой в Украине несмотря на атаки россиян.
При этом Кабинет министров ожидает возвращения в 2023 году только части находящихся за рубежом украинцев, а э то примерно 1,8 миллиона человек.