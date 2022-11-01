Изменение данных будет происходить в день обращения.

Украинцам упростили продление действия загранпаспорта и внесении информации о детях. Правительство приняло соответствующее постановление

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что ураинские беженцы смогут более оперативно продлить срок действия загранпаспортов и внести данные о детях в паспорта родителей в дипломатических представительствах Украины. При этом изменение данных будет происходить в день обращения бесплатно.

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"Принятое постановление будет способствовать минимизации случаев пребывания взрослых и детей за пределами Украины без действительных документов", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Украинские беженцы в Европе - что известно

Из-за полнмасштабного вторжения Российской Федерации в Украину миллионы украинцев вынуждены были искать временное убежище в странах Евросоюза.

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев перезимовать за границей, потому что российские оккупанты выбрали своимии целями объекты энергетической инфраструктуры.

В то же время, согласно данным опроса, 67% украинцев остануться зимой в Украине несмотря на атаки россиян.

При этом Кабинет министров ожидает возвращения в 2023 году только части находящихся за рубежом украинцев, а э то примерно 1,8 миллиона человек.

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