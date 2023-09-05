Подробностей визита пока нет.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен приедет в Украину. Визит в Киев должен состояться в среду, 6 сентября 2023 года.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.

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Война в Украине: поддержка со стороны США

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты активно помогают Украине: оказывают военную и финансовую поддержку и защищают украинские интересы на международных площадках, когда речь заходит о нападении России.

Всего за полтора года большой войны помощь от США оценивается в $66,2 миллиарда, что является самой большой поддержкой, которую Штаты оказали любой стране мира со времен плана Маршала. Отмечается, что из этой суммы только на военную помощь Силам обороны ушло $43,1 млрд.

29 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении очередного пакета помощи на $250 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны, боеприпасы для HIMARS, оборудование для разминирования и другие средства.

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