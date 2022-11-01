Голосовать можно до 08:00 4 ноября.

"Укрпочта" объявила о начале голосования за лучший эскиз новой почтовой марки "С Рождеством Христовым и Новым годом!".

Об этом сообщается на странице "Укрпочты" в социальной сети Facebook.

Предлагается проголосовать за один из пяти дизайнов новой марки.

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"Наша с вами миссия - выбрать эскиз, который изображает желанный украинцами 2023-й и наше настоящее. Отметим его в памяти и на новой почтовой марке", - говорится в сообщении.

Голосовать можно в коментариях на официальных страницах Укрпочты в Facebook и Instagram, а также в Telegram-канале. Оно продлится до 08:00 4 ноября.

Марки от "Укрпочты"

Как сообщал УНИАН, в апреле "Укрпочта" презентовала почтовую марку с легендарной фразой "Русский военный корабль, иди... !".

После того как затонул российский крейсер "Москва" почта выпустила марку "Русский военный корабль ... все!". Уже в первый день было продано около 800 тысяч этих марок.

28 июля была введена в обращение почтовая марка "Добрый вечер, мы из Украины".

Также "Укрпочта" сообщала о создании марки по случаю повреждения Крымского моста.

В августе стало известно о выпуске первой благотворительной марки "Пес Патрон", на котороq изображен талисман Службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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