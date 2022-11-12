Установлено, что по указанию коллаборанта местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема раненых российских захватчиков.

Руководителю так называемого "минздраву" временно оккупированного Крыма Константину Скорупскому, который подчинил медицинскую систему полуострова под военные нужды оккупантов, сообщено о подозрении.

Служба безопасности Украины установила, что этот "чиновник" организовал поставки лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений захваченного полуострова для нужд российских военных, атаковавших юг Украины.

Кроме того, по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для приема раненых захватчиков.

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По данным следствия, коллаборационистом является бывший главный санитарный врач городов Феодосия и Судак Константин Скорупский, который после захвата региона добровольно присоединился к рядам оккупационной администрации. Там он получил паспорт РФ и вступил в кремлевскую партию "Единая Россия", в составе которой был "депутатом" Судакского горсовета.

Отмечается, что сначала оккупанты его назначили первым заместителем так называемого "министерства", а 22 июля этого года он его возглавил.

"В его основные задачи входило "переформатирование" системы здравоохранения полуострова для нужд полномасштабной агрессии РФ против Украины", - рассказали в СБУ.

Следователи сообщили вражескому соратнику о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее, 8 ноября, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе "Минздрава ДНР", который способствовал захвату более 20 больниц в Мариуполе, Волновахе и Мангуше. Установлено, что он входит в ближайшее окружение главаря террористов Дениса Пушилина, который непосредственно способствовал его назначению на "министерскую должность".

Оккупация Крыма Россией

Как сообщал УНИАН, Россия оккупировала украинский Крым в марте 2014 года, и организовала там под контролем своих военных псевдореферендум. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова якобы высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Большинство стран мира не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с полуострова.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, в том числе из Крыма. В первые дни россияне захватили значительную часть Херсонской области. Однако благодаря удачным действиям украинских военных с 1 октября освобождена территория Херсонщины площадью почти 1,4 тыс. кв. км. Уже 11 ноября в Херсон зашли спецподразделения украинских военных.

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