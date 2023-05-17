Разведданные нужны были оккупантам для корректировки повторных огневых ударов по городу.

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне еще одну предательницу, ею оказалась медсестра одной из местных больниц, которая во время оккупации областного центра была завербована кадровым сотрудником ФСБ.

Как сообщил пресс-центр СБУ, по его заданию после освобождения Херсона она осталась в городе и продолжила работать в медучреждении для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Отмечается, что злоумышленница собирала для агрессора учредительные данные украинских защитников, которые проходили лечение в медицинском учреждении.

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Также, как проинформировали в спецслужбе, коллаборантка шпионила за местами базирования Сил обороны, которые дислоцируются на территории областного центра.

"Кроме того, российская агентка фиксировала последствия вражеских ракетно-артиллерийских обстрелов Херсона и передавала соответствующие "отчеты" в ФСБ через мессенджер. Разведданные нужны были оккупантам для корректировки повторных огневых ударов по городу. Как установили следователи, в поле зрения российской спецслужбы женщина попала из-за публичной поддержки захватчиков в одной из антиукраинских групп в Телеграм. Во время обысков по месту жительства фигурантки обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств коллаборантке сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Охота на коллаборантов - последние новости

Накануне ГБР сообщило о разоблачении руководителя ОБМП, который сделал "предателями" почти 300 защитников Мариуполя. Предатель побудил командира прекратить оборонительные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "ДНО". Военных ввели в заблуждение, и поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен.

Также было разоблачено более 30 участников преступной организации, которая была специально создана оккупантами в составе так называемого "Главного управления МВД РФ Херсонской области". Злоумышленники похищали людей в российские пыточные, где подвергали их многочисленным пыткам.

Уже сегодня,16 мая, СБУ отчиталась о разоблачении шести блоггеров и блокировка онлайн-камер, которые "засветили" работу противовоздушной обороны Украины после ночной российской ракетной атаки 16 мая. Среди прочего - фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет.

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