Теперь ждем видео результатов их работы.

Шоумен и волонтер Сергей Притула рассказал, что "народные Байрактари" уже в Украине и уже начинают работать для военных.

Об этом пвин сообщил в Twitter.

Притула также отметил, что "птички" получили символические имена.

Видео дня

"Знакомьтесь, это Халепа, Ковінька и Трясця, наши три Народных Байрактара! Они уже в Украине и уже начинают работать для наших Вооруженных Сил! Эта история завершилась, а теперь ждем видео результатов их работы!", – написал он.

На странице Фонда Сергея Притулы акцентировали, что это стало возможным благодаря объединению украинцев.

"Так бывает, когда объединяются все украинцы: подаренные Байрактары, Спутник и много хороших новостей с фронта уже скоро!", – говорится в сообщении.

Напомним, эти БПЛА украшены красным орнаментом, а также содержат надписи "Народный Байрактар" на украинском и турецком языках.

Как писал УНИАН, в июне украинский шоумен Сергей Притула запустил инициативу "Народный Байрактар" с целью собрать 500 миллионов гривен на три ударных оперативно-тактических беспилотника для ВСУ.

Всего за три дня украинцы пожертвовали 600 миллионов гривен. Но турецкая компания Baykar отказалась от денег и пообещала передать три беспилотника бесплатно.

Тогда Притула заявил, что сэкономленные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины.

После переговоров с Министерством обороны Украины и после консультаций в Фонде Сергея Притулы нашли решение куда рационально потратить средства с акции "Народный Байрактар". Так, 600 миллионов гривен, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника.

Вас также могут заинтересовать новости: