Календарь событий: сожженная святая Жанна д'Арк, "точность" Биг-Бена, истории Volkswagen, скотча и майонеза, старт велосипедного спорта, первые покорители Эвереста, праздник блондинок и День Киева

25 мая

Последняя неделя весны начинается с Международного дня пропавших детей. Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки. В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC). Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC). Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный день пропавших детей и установлена его дата – 25 мая. Только по официальной статистике, пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в США – около 800 тысяч. Первая в мире система экстренного оповещения о пропаже ребенка была создана также в США, в 1996 году, и получила название «Amber Alert», где Амбер – имя 9-летней девочки, трагически погибшей в штате Техас. Alert в переводе с английского – тревога. Система молниеносно подключает к поиску общественность через СМИ, электронные табло на дорогах и в аэропортах, через электронную почту и смартфоны, обеспечивает максимально широкий поиск: она поднимает волонтеров и армию, береговую охрану и ФБР, СМИ и психологов. Только в США за время своего существования эта система помогла найти и вернуть в семьи более 5000 детей. С 2002 года данный опыт стали перенимать и другие страны.

Каждый год 25 мая во многих странах мира поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца. Драматург и сценарист Дуглас Адамс является автором таких юмористических фантастических произведений, как «Автостопом по галактике» и «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли». Именно в своем получившем всемирную известность романе «Автостопом по галактике» он описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь, будь то путешествия по земным дорогам или межгалактическим пространствам. По мнению писателя, самое обычное полотенце – один из самых важных предметов в обиходе туриста. Во многом его ценность определяется практическим применением, вариантов которого величайшее множество. День полотенца возник в Британии в 2001 году. Буквально через 3 дня после смерти Дугласа Адамса 14 мая 2001 года на открытом форуме «Binary Freedom» поклонники творчества писателя выложили сообщение под заголовком «Towel Day: A Tribute to Douglas Adams» следующего содержания: «Дугласа Адамса будет не хватать всем его поклонникам по всему миру. Чтобы все поклонники могли отдать дань его гению, предлагаю отмечать день спустя две недели после его смерти - 25 мая 2001 года - как «День полотенца». Всем поклонниками Дугласа Адамса предлагается в этот день носить с собой полотенце. Пусть полотенце будет на виду - используйте его как тему для разговора, чтобы даже те, кто никогда не читал «Автостопом по галактике», пошли и нашли себе экземпляр. Полотенце можно обернуть вокруг головы, использовать в качестве оружия, пропитать питательными веществами – все, что угодно!».

Также 25 мая отмечается День Африки, или День африканской свободы. Он приурочен к годовщине образования Организации африканского единства, созданной 30 африканскими лидерами в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года. По решению ООН этот день объявлен Днем освобождения Африки.

Ежегодно 25 мая отмечается Всемирный день щитовидной железы. Дата вошла в календарь в 2009 году, когда Европейская тироидная ассоциация, которая занимается изучением вопросов, связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями, предложила отмечать день, посвященный данной теме, 25 мая на международном уровне. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества. Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети населения планеты. Узловые образования выявляются у 30% взрослых людей, зоб (увеличение железы в результате дефицита йода) - у 10–30%.

В Украине в понедельник – профессиональный праздник - День филолога. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Понедельник также насыщен историческими памятными датами. К примеру, в 5493 году до н. э. 25 мая считается уловной датой сотворения мира, от которой вела летоисчисление александрийская хронология.

В 996 году в Киеве была первой освящена в Киевской Руси каменная церковь - во имя Успения Пресвятой Богородицы - знаменитая Десятинная церковь.

В 1865 году в Одессе был основан Новороссийский университет - ныне Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова.

В 1869 году открылось здание Венской Оперы.

В 1895 году английский писатель Оскар Уайльд был осужден лондонским судом за «аморальное поведение» (связь с мужчиной) и приговорен к двум годам каторжных работ.

В 1953 году в Хьюстоне (шт. Техас) начал работу первый некоммерческий образовательный телеканал.

В 1963 году на I конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ). По решению ООН этот день объявлен Днем освобождения Африки.

В 1996 году в Киеве был восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.

В 2009 году Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День счастливого билетика и Праздник свободы причесок.

Именины у Германа, Ермогена, Дионисия, Ивана, Семена и Евдокии.

26 мая

Во вторник нет официальных международных праздников, но день наполнен важными датами. Так, в 1868 году состоялась последняя публичная казнь в Англии.

В 1908 году в Персии английский бизнесмен Уильям Д’Арси начал добывать первую на Ближнем Востоке нефть.

В 1928 году на заседании ФИФА было принято решение проводить раз в четыре года чемпионаты мира по футболу.

В 1938 году в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку - «Фольксваген». К концу Первой мировой войны на заводе трудились 9 тысяч человек, с конвейера сходило 630 автомобилей. Но главной продукцией тогда были 70 тысяч различных судов, лодок, ковшовых экскаваторов. Это было поручено Порше - знаменитому немецкому конструктору, который уже через пару лет создал несколько прототипов первого «народного автомобиля». Один из них и был одобрен фюрером. Этот первый Фольксваген получился удачным, и о нем заговорили, появились многочисленные публикации, в 1938 году в статье New York Times «Фольксваген» окрестили за внешнее сходство «жуком». Это прозвище настолько прижилось, что стало визитной карточкой автомобиля. Для его массового производства 26 мая 1938 года в немецком городе Вольфсбурге началось строительство крупнейшего автозавода «Фольксваген». Вскоре была создана фирма «Volkswagenwerk GmbH». Но надвигавшаяся война помешала наладить выпуск «Жука». Их было произведено 12, один из которых с удовольствием использовал и сам Гитлер. Во время Второй мировой войны строительство «Фольксвагена» было приостановлено, а завод перепрофилирован на производство военной продукции. После окончания войны предприятие попало под контроль англичан, в чьей зоне оккупации находился Вольфсбург. Они и передали заводу заказ на 20 тысяч автомобилей, и в 1947 году «Жук» был выставлен на показ в Ганновере и привлек к себе большое внимание. Вскоре завод получил заказы на автомобиль из многих европейских стран. В 1948 году сменилось руководство концерна, его возглавил Нордхофф, а в состав вошли дипломированные инженеры с международным опытом работы на автозаводах и умевшие нестандартно мыслить. С их приходом автомобиль был усовершенствован, налажена сеть автосервиса, постоянно велась работа с западными клиентами, открыта сеть дочерних предприятий за рубежом. Все это помогло создать концерну мощную сеть сбыта автомобилей и стать крупнейшим немецким индустриальным концерном с многомиллионными годовыми доходами. В 1960 году «Фольксваген» был реорганизован в акционерное общество, а его «Жук» буквально заполонил мир. Но спад продаж на автомобильном рынке заставил компанию уделить внимание разработкам, и в 1970-х годах появились принципиально новые модели, наиболее удачной из которых стала «Гольф». Именно эта модель ознаменовала собой новый этап конкуренции в производстве класса компактных автомобилей, которые стали называться «гольф-классом». В настоящее время немецкий автомобильный концерн «Фольксваген» – один из крупнейших по объемам продаж в мире, имеет свои заводы в 15 странах и выпускает автомобили под известнейшими марками. Кроме легковых автомобилей, завод также осуществляет выпуск грузовиков и микроавтобусов. Штаб-квартира находится в Вольфсбурге.

В 1943 году правительство Англии разрешило церквям свободно звонить в колокола. Запрет на колокольный звон был введен с началом войны в 1939 году.

Неофициальные праздники – День большого напора и День хождения босиком.

Именины у Александра, Георгия, Юрия, Евфимия, Ирины и Сергея.

27 мая

Ежегодно в последнюю среду мая проводится Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, или Всемирный день рассеянного склероза. Он был учрежден в 2009 году по инициативе Международной Федерации обществ рассеянного склероза с целью распространения информации о данном заболевании, его профилактике и лечении, а также для консолидации усилий национальных и региональных организаций в рамках Глобального движения против рассеянного склероза. Рассеянный склероз – хроническое аутоиммунное заболевание, которое поражает нервные волокна головного и спинного мозга. Это одно из самых тяжелых заболеваний центральной нервной системы, приводящее к инвалидности. О данном заболевании известно довольно давно – оно было описано еще в 19 веке. Но причина рассеянного склероза, как и многих других аутоиммунных заболеваний, неизвестна до сих пор. С каждым годом эта болезнь поражает все больше людей. По данным ВОЗ, примерно 2,3 млн человек по всему миру имеют диагноз рассеянный склероз, но количество страдающих от этой болезни людей больше, так как много случаев остаются невыявленными.

27 мая 1199 года римский папа Иннокентий обложил первым прямым папским налогом духовенство.

В 1647 году в штате Массачусетс была казнена путем повешенья первая «ведьма» Америки - Ача Янг.

В 1679 году в Англии был принят Habeas Corpus Act - акт о гарантиях прав личности.

В 1821 году была основана Николаевская астрономическая обсерватория.

В 1831 году в Новой Мексике исследователь Дикого Запада Дж. Смит был убит своими индейскими спутниками.

В 1895 году английский изобретатель Бирт Акрес запатентовал кинопроектор.

В 1900 году на парламентских выборах в Бельгии впервые в мире была испробована система пропорционального представительства.

В 1926 году в городке Ганнибал (шт. Миссури) был воздвигнут памятник Гекльберри Финну и Тому Сойеру - главным героям романов Марка Твена.

В 1930 году Ричард Дрю запатентовал «прозрачную целлофановую липкую ленту» - скотч. История открытия следующая: в 1923 году Ричард Дрю устроился на работу в компанию Minnesota Mining and Manufacturing - сейчас название этой корпорации 3M, которая занималась производством наждачной бумаги, вела исследовательскую деятельность в области водонепроницаемых поверхностей и экспериментировала с целлофаном. В 1925 году компания тестировала в магазинах и автосервисах свою новую шкурку «Wetordry», и Ричарду было поручено следить за этим процессом. Как-то раз в автомастерской он заметил, что при покраске кузовов в месте, где поверхность нужно было покрасить двумя или более цветами, разделительные линии получались неаккуратно. Мастерам это не нравилось, и Дрю пообещал что-нибудь придумать. Через некоторое время он принес маляру клейкую ленту шириной 2 дюйма (5 см) с пластырем на каждом краю. При испытаниях эта лента скукожилась. На процесс усовершенствования ушло около 5 лет - только в 1930 году первый рулончик «шотландской» целлофановой ленты с успехом прошел испытания. 27 мая 1930 года Ричард Дрю запатентовал свое изобретение. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур. Первоначально использовался для упаковки обертки для пищи. В 1932 году Джон Борден усовершенствовал скотч, добавив «встроенное» лезвие для обрезки, что существенно облегчило ее использование. Но на этом усовершенствования не закончились. На сегодняшний день в семействе скотчей ЗМ более 900 наименований.

В 1931 году состоялся первый в мире полет человека на стратостате, его совершили швейцарские ученые О. Пикар и П. Кипфер.

В 1937 году в Сан-Франциско был торжественно открыт мост «Золотые ворота». Он соединяет город Сан-Франциско и южную часть округа Марин, рядом с пригородом Саусалито. Мост «Золотые ворота» был самым большим висячим мостом в мире с момента открытия в 1937 году и до 1964 года. Сейчас лидер в этой сфере – мост Акаси-Кайке в Японии через пролив Акаси. Он знаменит тем, что имеет самый большой пролет в мире - 1991 метр. Пилоны моста имеют высоту 298 метров.

В 1971 году в присутствии 103 тысяч зрителей состоялся прощальный матч легендарного вратаря Льва Яшина.

Неофициальные праздники - День смелых решений и День изобретения шпрот.

Именины у Леонтия, Максима, Никиты, Александра, Петра и Ивана.

28 мая

Четверг пестрит историческими датами. Так, в 1742 году в Лондоне был сооружен первый крытый плавательный бассейн. Его длина составляла всего около 13 метров.

28 мая 1756 года можно считать Днем рождения майонеза. Есть несколько версий происхождения этого популярного на сегодняшний день продукта. Наиболее достоверная – все произошло во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны (1756-1763). Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами – остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-то необычное кушанье. Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Он получился на редкость вкусным и был назван «майонезом» – «mayonnaise», то есть «маонским», так как французское написание названия города, где все это происходило, Маон – «Mahon». Это произошло 28 мая 1756 года. Другая версия утверждает, что в 1782 году герцог Луи Криленский отвоевал у англичан город Маон. После битвы был устроен пир. Присутствующим впервые дали попробовать соус из натуральных продуктов, которыми славилась местность. Впоследствии соус получил распространение в Европе, где получил название маонского (от французского – «майонез»).

В 1763 году в Киеве была открыта школа по обучению живописи.

В 1830 году президент США Эндрю Джексон подписал закон о переселение индейцев, который разрешал их изгнание с их же земель и отказывал им во всех гражданских правах и свободах на территории, восточнее Миссисипи. Изгнание началось в 1831 году, некоторые индейские племена восстали, некоторые пытались протестовать законным путем и обратились в Высший федеральный суд справедливости, который подтвердил, что они не являются гражданами США и потому не защищены Конституцией.

В 1871 году после недели кровавых боев была разгромлена Парижская коммуна. В ходе боев и казней погибли 25 тысяч коммунаров, около 40 тысяч были брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и Алжир.

В 1928 году состоялось слияние автомобильных концернов «Крайслер» и «Додж».

В 1957 году в этот день в США была основана Национальная академия грамзаписи, которая на сегодня вручает самые престижные награды в мире музыки - призы «Грэмми».

28 мая 1961 года в Лондоне была создана независимая правозащитная организация - «Международная амнистия», выступающая в защиту прав человека. Вся работа организации основана на фундаментальном убеждении: защита прав человека – всеобщая ответственность вне границ государств, рас и идеологий. Основателем организации стал британский юрист Питер Бененсон. В 1961 году он написал статью, призывая людей повсеместно, беспристрастно и мирными средствами, вести работу за освобождение всех узников совести. В течение месяца более тысячи человек из разных стран предложили практическую помощь. Единичная попытка привлечь внимание к проблеме прав человека вылилась в международное движение. В 1977 году Организация была удостоена Нобелевской премии мира, в 1978 году – премии ООН в области борьбы за права человека. Сейчас всемирное движение «Международная амнистия» – порядка 7 миллионов членов и сторонников в более чем 150 странах и регионах. Представительства организации открыты в 80 странах мира.

1961 Последний рейс поезда «Восточный экспресс» из Парижа в Бухарест, он действовал в течение 78 лет. Но в 1982 году рейсы возобновились.

В 1970 году в западной Германии впервые была осуществлена успешная трансплантация нервной ткани.

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года - Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события - это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения.

Неофициальные праздники - День брюнеток, День менструальной гигиены, Международный день действий за женское здоровье.

Именины у Дмитрия, Пахомия и Макара.

29 мая

В пятницу - Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный в день принятия Устава Всемирной организации гастроэнтерологов (WGO) в 1958 году. Здоровый образ жизни с каждым годом все больше и больше становится актуальным. Согласно статистики, 50-60% населения Земли страдают от нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы. В крупных городах эта цифра увеличивается порой до 90%!

Еще 29 мая – согласно резолюции ООН, объявлено Международным днем миротворцев Организации Объединенных Наций. Праздник отмечается с 2002 года. На сегодня в «голубых касках» под флагом ООН прошли службу более 1 миллиона мужчин и женщин. В десятках миротворческих операциях на четырех континентах проходят службу более 100 тысяч военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников из 125 стран. Вооруженные Силы Украины принимают участие в миротворческих операциях с 1992 года, после утверждения Верховной Радой постановления «Об участии батальонов Вооруженных Сил Украины в Миротворческих Силах Организации Объединённых Наций в зонах конфликтов на территории прежней Югославии». В общей сложности, с начала участия в миротворческих операциях в них было задействовано свыше 45 тысяч военнослужащих Украины, потери составили более 50 военнослужащих погибшими, есть и раненые.

В 1660 году произошла Реставрация правления Стюартов в Англии. Карл II в день своего тридцатилетия триумфально вернулся в Лондон и был провозглашен королем.

В 1802 году физик и основоположник электрометаллургии академик В.Петров открыл явление электрической дуги.

В 1825 году в кафедральном соборе Реймса в последний раз прошла церемония коронации короля Франции.

В 1832 году в Канаде официально был открыт канал Ридо, соединяющий реку Оттава с озером Онтарио.

В 1900 году американская компания «Отис» зарегистрировала торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже. Патент на производство устройства «эскалатор» был получен еще в марте 1892 года изобретателем Ж.Рено, а компания «Отис» начала именно производство и применение эскалаторов в жизни. «Эскалатор» в переводе с английского означает «транспортная машина, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту». Это движущаяся лестница со ступенями, позволяющая людям или любому грузу перемещаться с одного уровня здания на другой. Эскалатор имеет наклон в диапазоне 30-35° к горизонту лестницы. Постепенно любая такая автоматическая лестница стала называться людьми «эскалатором» уже не как торговая марка, а как название самого изделия. Такая же история произошла и с Ксероксом. Сначала это было фирменное наименование копировального аппарата, а в дальнейшем стало названием всех копировальных устройств даже совсем других марок. Слово «эскалатор» использовалось компанией «Отис» как торговая марка до начала 1950-х годов, когда патентное ведомство Соединенных Штатов Америки постановило употреблять его как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц. Свое широкое применение во многих городах мира эскалаторы нашли на станциях метрополитена, в крупных торговых центрах, на вокзалах, аэропортах, в подземных переходах, на промышленных производствах. В основном эскалаторы выпускаются двух видов: тоннельные и поэтажные. Первые используются в местах с глубоким заложением, а также на сложных производствах. Вторые можно встретить в метро, в торговых комплексах, на вокзалах. К ним всегда имеется свободный доступ.

В 1910 году состоялось состязание в скорости между аэропланом и поездом. Первым расстояние между Олбани и Нью-Йорком преодолел летательный аппарат, которым управлял Гленн Кертисс, получивший приз в 10 тысяч долларов.

В 1911 году верховный суд США постановил искусственно разделить крупнейшую в Америке табачную компанию «Американ Тобакко», признанную монополией.

В 1919 году наблюдения полного затмения Солнца, проведенные Артуром Эддингтоном, полностью подтвердили теорию относительности Альберта Эйнштейна.

В 1922 году верховный суд США постановил, что бейсбол является спортом, а не бизнесом, поэтому не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

В 1953 году в этот день состоялось первое восхождение на Эверест новозеландца Эдмунда Хиллари и шерпа Норгея Тенцинга - 8848 метров над уровнем моря. Джомолунгма – «Мать - богиня мира» – так называют ее жители Тибета, «Властелин мира» - так ее называют непальцы. Это – гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета. Она привлекла к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест, именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг. Первый план восхождения на Эверест был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт тринадцати неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест. Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев и водрузили там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через четыре дня – 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы Второй. Королева удостоила Хиллари рыцарского звания и титула «сэр». Шерп Тэнцинг Норгей, который не был гражданином британского Содружества, получил от королевы медаль. Эдмунд Хиллари посвятил много лет своей жизни работе с шерпами в Непале, а в 2003 году, когда мир праздновал 50-летие покорения Эвереста, новозеландец был удостоен звания почетного гражданина Непала.

В 1959 году верховный суд США признал незаконным решение властей штата Луизиана о запрете боксерских поединков между представителями разных рас.

В 1965 году был основан Донецкий национальный университет.

Неофициальные праздники - День конца средневековья и Европейский день соседей.

Именины у Феодора, Ефрема, Кассиана, Лаврентия, Александра, Вита, Модеста, Георгия, Музы, Аркадия, Петра и Николая.

30 мая

В Украине - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения, учрежденный указом президента в 1999 году. Отмечается в последнюю субботу мая. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Что касается памятных дат, то в 1431 году в Руане была сожжена Жанна д’Арк. 30 мая католической церковью отмечается День святой Жанны д’Арк. Она считается покровительницей военных и Франции. В 1920 году официальным указом папы Бенедикта XV Жанна д’Арк была причислена к лику святых, хотя люди поклонялись ей на протяжении веков. Родилась Жанна в 1412 году во французской деревушке Домреми. В возрасте 12 лет ей явилось первое откровение. По ее утверждению, Жанна слышала голоса Архангела Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты, которые готовили ее к особенной миссии спасительницы Франции. Страна была в критическом положении — вся северная Франция была оккупирована англичанами, армия была крайне ослабленной, стоял вопрос о независимости французского государства. Поставленная во главе армии Жанна д’Арк, 17-летняя девушка, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Она прорвалась с войсками в осажденный англичанами Орлеан и 8 мая 1429 вынудила их снять осаду города, за что в народе ее стали называть Орлеанской девой. Ряд побед, одержанных Жанной д’Арк, позволил Карлу VII 17 июля 1429 короноваться в Реймсе. Но король и аристократическая верхушка фактически отстранили ее от командования армией. 23 мая 1430 года при вылазке из осажденного Компьеня Жанна д’Арк в результате предательства попала в плен и была сдана англичанам. Церковный суд в Руане, где судьями были французы - пособники захватчиков, обвинил Жанну д’Арк в ереси и колдовстве и приговорил ее к сожжению на костре. Это произошло 30 мая 1431 года. От палача требовалось сжечь все останки. Несколько раз он клал вокруг сердца Жанны горящий хворост и угли, но он не мог обратить сердце девушки в пепел. Наконец, пораженный чудом, он перестал терзать сердце, положил Неопалимую Купину в мешок вместе со всем, что осталось от плоти Девы, и бросил его в Сену. Через 25 лет после казни на новом церковном процессе по делу Жанны д’Арк, происходившем во Франции в 1456 году, она была торжественно реабилитирована, и ее признали возлюбленнейшей дочерью Церкви и Франции.

В 1631 году состоялся выход в свет La Gazette - первой французской газеты. Ее издателем стал дворянин Ренодо, получивший патент на распространение новостей по территории Франции, а само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в 16 веке за рукописный листок новостей. Вот так с легкой руки Ренодо слово «газета» и вошло в обиход. Кстати, Ренодо придумал необычайно важное нововведение – в газете на платной основе размещали частные объявление, то есть рекламу. Вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки. Историки считают, что предшественники газет появились еще в эпоху античности в Древнем Риме. Это были деревянные дощечки, на которых от руки переписывали хронику событий, произошедших в городе и мире. Они назывались «Ежедневные дела римского народа» и вывешивались на площадях, а политикам и знатным горожанам доставлялись лично. Эти сводки имели неофициальный характер, пока Юлий Цезарь не распорядился в обязательном порядке распространять отчеты о работе сената, донесения полководцев и тому подобное.

В 1879 году американский магнат Уильям Вандербильт объявил о плане создания крупнейшего в Нью-Йорке спортивного центра «Мэдисон-Сквер-Гарден». На сегодня это место проведения международных соревнований по нескольким видам спорта и домашняя арена для команд НХЛ и НБА.

В 1896 году в Нью-Йорке официально было зафиксировано первое в истории дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Генри Уэллса из Спрингфилда столкнулся с велосипедом Ивлина Томаса. У велосипедиста оказалась сломана нога.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже датский инженер Вальдемар Поульсен представил изобретенный им прибор - телеграфон. По сути, это была магнитная лента для звукозаписи.

В 1908 году состоялись первые в Великобритании международные состязания воздухоплавателей. С площадок лондонского Харлингэм-клуба в небо поднялось 30 аэростатов, представлявших пять европейских стран.

В 1953 году в журнале Nature была опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК - двойную спираль.

В 1959 году на острове Уайт (Англия) прошло первое испытание судна на воздушной подушке.

В 2003 году аналитическая компания IDC, занимающаяся исследованием рынков технологической продукции, сообщила, что по итогам I квартала первое место на мировом рынке серверов заняла компьютерная компания Hewlett-Packard (HPQ).

Неофициальные праздники - Международный день феминизма и Всемирный день борьбы против астмы и аллергии.

Именины у Евдокии, Ефросинии, Андроника, Иунии и Степана.

31 мая

В Украине - День химика. Он отмечается в последнее воскресенье мая, согласно указу президента от 1994 года. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Еще 31 мая - День Киева. Традиционно, он отмечается в последнее воскресенье весны. В этом году столице Украины исполняется 1538 лет. Ежегодно День Киева отмечают грандиозными мероприятиями: пробег под каштанами, концерты на Майдане Независимости, велопробеги, фестивали воздушных змеев и много другие. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Из-за запрета массовых мероприятий традиционных празднований не будет. Но и праздник переносить на другие даты тоже не будут. Он состоится в новом онлайн-формате.

Также в воскресенье - Всемирный день без табака, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. ООН перед мировым сообществом была поставлена задача - добиться, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. Но достигнуть ее не удалось. Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек - более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма. По прогнозу экспертов, к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов человек. Опросы среди населения разных стран показывают, что две трети курильщиков ошибочно полагают, что курение оказывает небольшой вред или вообще не оказывает его. Но это, судя по негативной статистике, не так. Сегодня есть масса эффективных методов лечения от курения, а также средств, заменяющих никотин. Они должны стать более широко доступны, их стоимость должна снижаться, чтобы курильщики во всех странах могли себе позволить приобрести их.

31 мая - Всемирный день блондинок. Инициаторами его проведения выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе». Через два года он обрел популярность и в других странах. Как считают ученые, настоящая блондинка - явление редкое, к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты. А причин тому несколько. Во-первых, чтобы ребенок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Во-вторых, в странах, где преобладает темный цвет волос, население неуклонно растет, а вот европейцы - немцы, скандинавы, которые являются носителями «белокурого гена», все чаще ограничиваются одним ребенком. Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению ученых, в Финляндии, где проживает самое большее число светловолосых людей на душу населения.

В 1787 году в Англии был организован первый в мире крикетный клуб.

В 1836 году в Британии был запатентован гребной винт.

В 1859 году на Часовой башне Вестминстерского дворца в Лондоне были запущены часы, ныне известны как Биг-Бен. Точность - вежливость королей. В Лондоне это выражение приобретает буквальный смысл - из нескольких сотен городских циферблатов точно идут лишь одни уличные часы – на башне Биг-Бена, которая является частью архитектурного комплекса Вестминстерского дворца. Официальное наименование – «Часовая башня Вестминстерского дворца», также ее называют «Башней Святого Стефана». Архитекторы - Бери и механик Вальями. По замыслу, новые часы должны были стать самыми большими и точными в мире, и чтобы звон их был слышен по всей столице. В 1858 году башня была возведена, а часы были запущены в ход 31 мая 1859 года. Внутри башни установили 13-тонный колокол, высотой более 2 метров и диаметром почти 3 метра. Высота башни составила 96,3 метра. Циферблаты Биг Бена смотрят на все 4 стороны света. Сделаны они из бирмингемского опала, и каждый в диаметре 7 метров. В основании циферблатов – латинская надпись «Боже, храни нашу королеву Викторию I». По периметру башни начертана фраза на латыни: «Хвала Господу». Часовые стрелки длиной 2,7 метра отлиты из чугуна, а минутные – 4,2 метра – сделаны из медного листа. Часы долгое время считались самыми большими в мире. Первый удар молота Биг-Бена совпадает с первой секундой начала часа. Каждые 2 дня механизм проходит тщательную проверку и смазку, учитывается дневная температура и давление. Но и эти часы иногда опаздывают или спешат. Погрешность небольшая – 1,5-2 секунды. А чтобы исправить положение, нужен лишь... старый английский пенни. Никто не помнит, кому пришла в голову мысль использовать монеты, но идея сработала. Монетка, положенная на маятник длиной 4 метра, ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. Добавляя или убирая пенни, смотритель таким образом добивается точности. Биг-Бен окружают интересные истории. Официальная версия: колокол назван в честь начальника строительных работ сера Бенджамина Хола. За свои внушительные размеры прорабу дали кличку Большой Бен. Другая версия – колокол получил свое название от силача и боксера времен королевы Виктории. За всю свою историю Биг-Бен стал не только символом своего времени, периода наибольшего рассвета страны, он стал одним из самых узнаваемых символов Великобритании.

В 1868 году в окрестностях Парижа, в парке Сен-Клу прошла первая в мире велогонка. Эта дата считается Днем рождения велосипедного спорта. Она составляла 2000 метров, победителем гонки стал англичанин Дж.Мур. Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса, их еще называли «высокими». Но соревнования настолько пришлись по вкусу участникам, что уже в следующем году состоялись первые международные шоссейные велогонки Париж-Руан на 120 километров, в которых триумфально финишировал опять же Дж.Мур. В гонках участвовали даже две женщины. В 1875 году был установлен мировой рекорд скорости для «высокого» велосипеда – 34 км/час. Год спустя был установлен и первый неофициальный мировой рекорд на дальность поездки – 25,508 километра за 1 час. Официальный рекорд в этом виде спорта, установленный в 1893 году французом Дегранжем, составлял уже 32,325 километра. Сегодня самой престижной велосипедной гонкой считается «Тур де Франс», которая проводится с 1903 года.

В 1879 году в Берлине открылась первая в мире электрическая железная дорога и был продемонстрирован первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом.

В 1884 году американский врач, пропагандист вегетарианства Джон Келлог запатентовал кукурузные хлопья.

В 1970 году произошло землетрясение в Перу, оно унесло жизни более 60 тысяч человек, 600 тысяч перуанцев лишились крова.

В 2003 году в этот день Париж встретил последний «Конкорд», после чего полеты данной модели были прекращены.

Неофициальные праздники - Международный день близнецов, Всемирный день борьбы с неравенством и Всемирный день медитации.

Именины у Богдана, Александры, Клавдии, Фаины, Юлии, Андрея, Дениса, Петра, Павла, Кристины, Семена, Михаила, Ираклия и Давида.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная