Священник покинул территорию региона и, возможно, страну.

Правоохранители объявили в розыск Игоря Слободяна. Это поп УПЦ Московского патриархата, который побил военнослужащего Артура Ананьева в Хмельницкой области.

Информация поступила с официального сайта Министерства внутренних дел Украины. Всех людей, кто обладает информацией о местоположении Слободяна или другими полезными сведениями о нем, просят звонить по следующим номерам: 102, 0968750613, 0673823119, 0382692211, 0382692364. Сейчас на основе заявления Ананьева, которое он написал 3 апреля, продолжается расследование.

Как передает "Подолье News", об этом рассказала начальница сектора коммуникаций ГУ Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега: "У нас по факту проводится расследование, объявлено о подозрении по статье 125. Статья 125 УКУ — это легкие телесные повреждения, это проступок, согласно действующему законодательству. А в случае с проступками — такого понятия, как избрание меры пресечения, нет. Объявили о подозрении. Далее — опрос, следственные действия. Это тайна досудебного расследования".

Видео дня

Избиение военного в Хмельницкой области: что известно

Инцидент произошел 2 апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком. Военный пришел в храм и спросил, сколько еще людей должны погибнуть, чтобы граждане перестали ходить в Московский патриархат. Затем на Ананьева набросились попы, повалили наземь и прижали головой к полу.

Позже солдат рассказал, кто участвовал в избиении. По его словам, одним из напавших был местный криминальный авторитет "Мойка".

После инцидента в Хмельницкой области запретили деятельность УПЦ МП, а земли Свято-Покровского кафедрального собора отобрали у попов Московского патриархата.

Депутат Хмельницкого горсовета Александр Василишин 4 апреля сообщил, что Слободян сбежал из Хмельницкого после вручения подозрения. Он также мог покинуть территорию Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: