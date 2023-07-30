Судьбу самых маленьких украинцев, которых насильно депортировали оккупанты из Украины, прокомментировал мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, они в эпицентре "огня пропаганды".

Более тысячи украинских детей власти РФ "спрятали" по различным так называемым лагерям "оздоровления" в рамках принудительной депортации. Там они оказались под мощным "огнем пропаганды".

Детали о судьбе самых маленьких украинцев рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона. По его словам, около 250 детей оккупанты уже "расселили" по неизвестным семьям в РФ. В будущем, их будет очень сложно вернуть.

"250 детей - это те дети, которых враг украл с временно оккупированной территории и вроде нашел им новые семьи, что их кто-то усыновил из РФ и на временно оккупированных территориях не по закону Украины... Поэтому, это те дети, которых нам будет сверхсложно вернуть после деоккупации", - заявил он.

Других детей, ориентировочно, более тысячи, Россия вывезла в свои "лагеря".

"Более тысячи детей враг вывез в так называемые "лагеря", вроде бы под прикрытием "оздоровления". Но ведь мы четко понимаем, что это не об оздоровлении, а о пропаганде и промывании мозгов нашим детям. Наши дети сегодня - одна из самых уязвимых категорий населения, на которые враг всячески пытается повлиять. Уже даже это не прячет. В одном из утверждений гауляйтера, он сказал: "Мы забираем детей в лагерь для того, чтобы они действительно поняли, что такое ценности, "СВО" и их государство РФ. Поэтому, к сожалению, наши дети сейчас под мощным огнем пропаганды"", - сказал Федоров.

Россияне могла украсть около 1,5 млн детей Украины

Напомним, экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба раскрыл УНИАН ужасные цифры по принудительной депортации детей, которой занимается Россия. По его словам, если учитывать не только полномасштабную войну, а в целом войну с РФ, начиная с 2014 года, то эта цифра достигает около 1,5 млн человек.

Кулеба указал, что маленьких украинцев россияне тщательно прячут. Сейчас данные об их перемещении и о том, куда именно их забрала Россия, в большинстве случаев отсутствуют.

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