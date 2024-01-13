Глава Николаевщины считает, что сторонников войны до полной победы тем больше, чем дальше они от фронта.

Украинцы по-разному относятся к идее мирных переговоров с Россией в зависимости от того, насколько близко они находятся к линии фронта. Чем дальше на запад, тем больше сторонников идеи "идти до Москвы". Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире канала "Ісландія".

Он отметил, что воевать должна вся страна в целом – не только в буквальном смысле на фронте, но и работая на победу в тылу. По мнению главы Николаевщины, сейчас на такую всеобщую борьбу с захватчиками встают в первую очередь прифронтовые области, тогда как в удаленных от фронта регионах люди живут относительно обычной жизнью.

При этом Ким видит определенный диссонанс в том, как в таких обстоятельствах к войне относятся жители прифронтовых и тыловых регионов.

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"Страдают в первую очередь области восточные, а мы слушаем тех, кто живет спокойной жизнью там – в центре, на западе. (...) Например, прифронтовые области говорят "Может поговорим, что там с мирными переговорами?" Центральные области говорят "Ну, мы не знаем". А западные говорят "Никаких переговоров! Идем к Москве!" – сказал Ким.

Перспектива мирных переговоров с Россией

Как писал УНИАН, в мире постоянно звучат призывы к началу мирных переговоров между Украиной и Россией. Так, на днях с подобными призывами выступили в Пекине и Риме. А вот в Вашингтоне не видят предпосылок для таких переговоров, поскольку Россия явно не стремится к миру.

В то же время в Офисе президента Украины подчеркивают, что никакие мирные переговоры с Россией невозможны до тех пор, пока российская армия не покинет украинскую территорию. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в ином случае такие переговоры стали бы констатацией промежуточной победы России.

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