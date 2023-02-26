Омбудсмен подчеркнул, что российские власти продолжают жестокие репрессии украинских граждан во временно оккупированном Крыму из-за страха перед сопротивлением.

Власти России незаконно удерживают 180 украинских политзаключенных.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. "116 из них - крымские татары. Вопиющим нарушением Россией основополагающих прав человека и норм международного права стала недавняя гибель в застенках Кремля двух замученных политзаключенных - Константина Ширинга и Джемиля Гафарова. Им не оказали необходимой медицинской помощи", – сообщил он.

Омбудсмен подчеркнул, что российские власти продолжают жестокие репрессии и преследования украинских граждан во временно оккупированном Крыму из-за страха перед сопротивлением.

Видео дня

В связи с этим оккупанты проводят незаконные обыски, открывают сфабрикованные уголовные дела, выносят придуманные приговоры, в частности, крымским татарам.

Украинские политзаключенные Кремля

10 февраля в одном из российских следственных изоляторов в Новочеркарске в Ростовской области умер крымский политзаключенный Джемиль Гафаров. Он был задержан ФСБ в марте 2019 года после обысков в домах крымскотатарских активистов. Он стал одним из 24-х человек, кого российские силовики тогда упекли в СИЗО. Приговор Гафарову, а также другим крымским татарам вынесли 11 января этого года. Их приговорили к 13 годам лишения свободы за "дело крымских мусульман".

11 февраля Лубинец обратился к российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с требованием предоставить данные о причинах смертей граждан Украины Константина Ширинга и Джемиля Гафарова.

Вас также могут заинтересовать новости: