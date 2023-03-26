На двух направлениях враг продолжает оборонительные действия, отметили в Генштабе.

За сутки украинские военные отразили более 50 атак российских оккупантов на четырех направлениях.

Об этом идет речь в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 воскресенья, 26 марта. "Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них, благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками отражено более 50 вражеских атак", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое, а на Авдеевском и Марьинском - в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка.

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Кроме того, на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия.

Ситуация на фронтах в Украине - это надо знать

25 марта стало известно, что ситуация серьезно изменилась. Генштаб ВСУ сообщил, что враги сосредотачивают главные усилия на ведении наступления на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском и Марьинском направлениях. Ранее в сводках Генштаба фигурировало еще и Шахтерское направление.

Стоит отметить, что враг в Украине уже понес огромные потери. Потери РФ в Украине составляют примерно 170 550 противников.

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