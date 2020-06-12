Родные пленных украинцев устроили лежачий протест под Офисом президента (видео)

К ним до сих пор никто не вышел.

Матери и жены украинских пленных, которых удерживают российские наемники, устроили лежачий протест под Офисом президента.

Читайте такжеВсе пленные украинцы и крымские татары есть в списках на освобождение – представительство в АРКОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что женщины требуют встречи с главой государства Владимиром Зеленским. Однако к ним пока никто не вышел.

По словам матерей, они вынуждены это делать, чтобы на них обратили внимание. Все они приехали из Кривого Рога. Рассказывают, что за шесть лет, как сыновей забрали в плен, их не добавляли в списки на обмен.

Ранее УНИАН писал, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал ключевое условие разблокирования освобождения украинцев из плена.

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