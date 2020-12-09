В Украине тем временем продолжают действовать карантинные ограничения, введенные с целью противодействия распространению коронавируса.

Количество случаев заболевания COVID-19 за сутки в Украине выросло на более 12 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки выявлено 12585 новых больных COVID-19, при этом зафиксировано 276 летальных случаев.

С начала пандемии подтверждены 845343 случая коронавирусной инфекции. Умерли 14204 человека, вылечились - 451118 украинцев.

Перемирие на Донбассе

В зоне Операции Объединенных сил за сутки боевики один раз нарушили режим всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Главные новости Украины: что важно знать 9 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская