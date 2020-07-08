Главные новости Украины 8 июля: жертвы пожара на Луганщине и эпидемия COVID-19

Украина продолжает жить в условиях адаптивного карантина.

На Луганщине возросло количество жертв масштабного пожара. Украина готовится к худшему варианту эпидемии COVID-19.

Пожар на Луганщине

Количество жертв масштабного пожара в Луганской области среди гражданского населения и размеры нанесенного ущерба природе и местным жителям увеличились. По предварительным данным, в результате пожара погибли 7 человек.

Эпидемия COVID-19 в Украине

В Украине растет заболеваемость коронавирусом. На осень, по словам главы Минздрава Максима Степанова, система здравоохранения будет готовиться к "худшему варианту".

Ситуация на Донбассе

Российские оккупанты на Донбассе вчера били на всех направлениях. Вследствие обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Военная помощь от США

Комитет по ассигнованию Палаты представителей Конгресса США в проекте бюджета на 2021 год предложил выделить на военную помощь Украине на 25 млн долларов больше, чем просили.

Главные новости Украины: что важно знать 8 июля 2020

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