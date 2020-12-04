Количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на более чем 15 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать режим прекращения огня на Донбассе.
Ситуация с коронавирусом
В Украине за сутки выявлен 15131 новый заболевший COVID-19.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвержден 787891 случай коронавирусной инфекции. При этом 397809 человек выздоровели, а 13195 случаев – летальные.
Перемирие на Донбассе
Российские оккупанты за сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Сегодня утром, 4 декабря, боевики один раз использовали запрещенное тяжелое вооружение.
Главные новости Украины: что важно знать 4 декабря 2020
- В Украине подешевел доллар: свежий курс валют
- Брюссель отложил встречу Совета ассоциации Украина-Евросоюз - DW
- На месте гибели Амины Окуевой под Киевом открыли мемориал (фото, видео)
- Эксперт рассказал, каких потерь может понести экономика Украины в случае введения локдауна (видео)
- Врач назвал условие для введения в Украине локдауна (видео)
- В Минздраве рассказали, будут ли украинцев массово тестировать на коронавирус
- Названо альтернативу тотальному локдауну в Украине
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram