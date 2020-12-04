Уже несколько месяцев Украина живет в условиях карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Количество новых случаев заболевания COVID-19 за сутки выросло на более чем 15 тысяч. Оккупанты не прекращают нарушать режим прекращения огня на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки выявлен 15131 новый заболевший COVID-19.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвержден 787891 случай коронавирусной инфекции. При этом 397809 человек выздоровели, а 13195 случаев – летальные.

Перемирие на Донбассе

Российские оккупанты за сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Сегодня утром, 4 декабря, боевики один раз использовали запрещенное тяжелое вооружение.

Главные новости Украины: что важно знать 4 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская