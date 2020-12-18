Украина уже несколько месяцев живет в условиях карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса.

Количество случаев заболевания COVID-19 в Украине приближается к 950 тысячам. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 12630 новых инфицированных коронавирусом.

С начала пандемии подтвержден 944381 случай заболевания COVID-19, при этом 561222 украинца выздоровели, 16256 - умерли.

Перемирие на Донбассе

Российско-оккупационные войска за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня, провоцируя украинских военных обстрелами.

Накануне боевики передали тело украинского военного. По данным СМИ, боец был задушен.

Главные новости Украины: что важно знать 18 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская