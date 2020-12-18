Главные новости Украины 18 декабря 2020 / фото REUTERS

Количество случаев заболевания COVID-19 в Украине приближается к 950 тысячам. Оккупанты не прекращают нарушать перемирие на Донбассе.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки обнаружили 12630 новых инфицированных коронавирусом.

С начала пандемии подтвержден 944381 случай заболевания COVID-19, при этом 561222 украинца выздоровели, 16256 - умерли.

Перемирие на Донбассе

Российско-оккупационные войска за сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня, провоцируя украинских военных обстрелами.

Накануне боевики передали тело украинского военного. По данным СМИ, боец был задушен.

Новости Украины 18 декабря 2020 / фото УНИАН

Главные новости Украины: что важно знать 18 декабря 2020

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Автор: Алина Вишневская