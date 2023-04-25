Люди в Мариуполе выживают в условиях безработицы и отсутствия помощи от оккупантов.

Местные жители рассказали, как выживает опустошенный и почти полностью уничтоженный оккупантами Мариуполь в Донецкой области, находящийся под вражеским контролем с мая 2022 года.

Спуся почти год после массированных бомбардировок город почти не изменился, рассказала DW Виктория, которая уехала из Мариуполя прошлой весной, и вынуждена была посетить его снова, чтобы вывезти папу, который нуждался в лечении.

"У меня случилась истерика - я снова увидела разрушенный город. Если бы у меня уцелело жилье, я не знаю, смогла ли бы там жить. Скорее всего – нет. Да, строительство идет. Но ведь они сами все это и разрушили! Они сносят разрушенные дома, а новые – строят уже на новых местах", – рассказывает женщина.

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По ее словам, население города сократилось втрое. Многие из тех, кто остается в Мариуполе, просто не имеют возможности уехать и ждут деоккупации. В городе почти нет работы, поскольку металлургические заводы "Азовсталь" и Ильича уничтожены врагом. Работа есть только на стройке (там местным зарплаты предлагают меньше, чем завезенным из России строителям), в коммунальной сфере и торговле. Никаких социальных выплат нет, а выдачу гуманитарной помощи существенно сократили – продуктовые наборы дают только пенсионерам и детям. Выплата пенсий происходит, но для тех, кто получают российские паспорта, сумма выше.

"Сначала всем пенсионерам сделали одинаковые пенсии - 10700 рублей. Потом стали перечислять украинские - умножая сумму в гривнах на два. А теперь, чтобы получать российскую пенсию, пенсионеры должны получить российский паспорт. Не хотят - останется та же пенсия, меньше", - говорит Виктория.

При этом цены в городе выше и российских, и украинских. Наталья, которая живет в пригороде Мариуполя и до вторжения РФ занималась продажей мяса и молока, рассказала, что потеряла почти всех клиентов – они либо уехали, либо потеряли платежеспособность.

"Люди мрачные - видно, что всем тяжело. Немало людей спились. ... Сначала людям платили по 30 тысяч рублей. Потом начали уменьшать зарплату более чем вполовину. И ту задерживают на полтора месяца. ... Если будешь работать неофициально, из зарплаты заберут налог - 33% на "помощь государству". Чтобы работать официально – надо паспорт. Чтобы оформить его – надо выстоять очередь, восстановить утраченные документы и перевести их на русский. Когда знакомый дедушка восстанавливал документы на машину, ему сказали поставить галочку в графе "иностранный паспорт" со словами "вы здесь иностранцы" – потому что он пришел с украинским паспортом", – говорит женщина.

Наталья описывает настроения в поселке как преимущественно пророссийские – люди верят российской пропаганде о том, что Украина уничтожила Мариуполь. В то же время, говорит она, есть и те, кто не хочет ничего получать от оккупантов и даже не использует возможность получить квартиру вместо разрушенной в результате обстрела.

Кроме тяжелой экономической ситуации, Мариуполю грозит и экологический кризис, говорит депутат горсовета и экоактивист Максим Бородин. Он напоминает, что еще до вторжения России воздух и почва в городе были загрязнены из-за промышленности, и теперь неизвестно, следят ли россияне за состоянием территорий, отведенных под хранение опасных отходов. Также есть проблемы с канализацией, поскольку оккупанты восстановили водоснабжение, не починив затопленные канализационно-насосные станции.

Мариуполь в оккупации - последние новости

Российские захватчики активизируют усилия по незаконной мобилизации жителей оккупированного города на войну против Украины. В начале месяца Мариупольский городской совет сообщил, что преподаватели оккупированных вузов получили указание известить студентов о необходимости стать на "воинский учет". Вскоре стало известно, что главарь "ДНР" Денис Пушилин издал приказ о "призыве" мужчин 1996-2005 годов рождения.

В то же время активно проводится пропагандистская работа. Представители российских войск проводят школьникам уроки, в частности, по стрельбе, обучая детей убивать.

Из-за недоступности медицинских услуг в оккупированном городе продолжает расти смертность, увеличиваются в размерах кладбища.

Также враг продолжает уничтожать доказательства собственных военных преступлений и превращать территорию города в пустыню. К середине апреля было снесено 29 жилых многоэтажек, которые получили повреждения в результате российских обстрелов.

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