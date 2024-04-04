Он отметил, что главный вопрос, который всех беспокоит - это демобилизация.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прошел все правки к закону о мобилизации, рассказал в эфире Radio NV народный депутат Роман Костенко.

"Их рассмотрели, что-то учли, что-то частично. И теперь у нас есть ряд дискуссионных вопросов, которые мы будем приводить к общему видению путем комитетских правок. Думаю, в ближайшее время их рассмотрят. Продолжаются дискуссии вокруг ограничений, в частности финансовых, вождения транспорта, если не стал на учет. И главный вопрос, который всех беспокоит - это демобилизация. Будет она или нет", - сказал Костенко.

Он напомнил, что в первом варианте законопроекта от правительства был пункт о демобилизации через 36 месяцев.

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"Следующий законопроект - это 36 месяцев по решению ставки. Это всех возмутило, ведь возник вопрос, может ли Ставка принимать такие решения. Нет, это должен принимать верховный Главнокомандующий. Поэтому такой формат, он ничего не гарантирует. Это вопрос сложный, мы понимаем, что могут быть непопулярные политические решения. Но мы говорим о сохранении страны в долгосрочной перспективе", - отметил нардеп.

Закон о мобилизации: что известно

7 февраля Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Ко второму чтению проекта закона о мобилизации нардепы внесли более 4 тысяч поправок.

По словам председателя ВР Украины Руслана Стефанчука, законопроект о мобилизации уже прошел обсуждение в Комитете Верховной Рады и на ближайшее заседание будет внесен в зал.

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