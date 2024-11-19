Александра Коцюбайло критикует украинцев, которые без повода выехали из Украины.

К уклонистам в Украине относиться нормально невозможно, заявила военнослужащая, сестра Героя Украины "Да Винчи" Александра Коцюбайло.

"Для меня непонимание, почему эти люди не чувствуют своего долга. Потому что когда все хорошо - ты здесь. Это как быть с мамой. Когда она беспокоится о тебе, она в силах дать тебе что-то. И ты берешь этот ресурс у нее. А когда ей нужна помощь, на тебя ложится все, что она тебе давала - ты просто убегаешь. Для меня это в таком понимании. Ты просто оставляешь свою маму на произвол судьбы, когда ей нужна помощь. Забываешь, что раньше она беспокоилась о тебе", - сказала Коцюбайло в интервью "Армия TV".

Она также рассказала о своем отношении к людям, которые выехали из Украины.

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"Кто-то выехал и до сих пор считает себя украинцем. Выехал - я не имею в виду, что произошли какие-то обстоятельства, дом потеряли или еще что. А просто выехали и сидят там. Это для меня не украинцы. Потому что украинцы, которые имеют возможность, приобщаются к борьбе. Ведь от этого зависит судьба твоей страны", - отметила защитница.

Кроме того, по мнению военной, украинцы, которые еще не достигли мобилизационного возраста, должны заблаговременно готовиться к будущей службе в армии - проходить курсы и поступать в военные учебные заведения. Коцюбайло добавила:

"Это подготовка, которая точно не будет лишней. Которая является сверхважной. Ведь это важная составляющая нашей страны - армия. Сейчас, когда я поступила в армию, я вижу людей, которым 18 лет. Но они уже понимают, какая судьба на них лежит и для чего это все выбирается. Поэтому конечно, что готовиться надо. Любые курсы, которые нацелены на обогащение опыта, нужно проходить каждому".

Мобилизация в Украине: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в Украине речь не идет о снижении мобилизационного возраста. В то же время он добавил, что сейчас планируются изменения в систему контрактов о службе в ВСУ для таких граждан.

Между тем в Белом доме заявили, что проблемы на украинском фронте связаны не с нехваткой оружия или боеприпасов, а с низкими мобилизационными возможностями Киева. Так, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине "надо сделать больше" в этом вопросе.

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