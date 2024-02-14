Мужчина признал свою вину.

В Кривом Роге суд наказал мужчину, получившего повестку, но уклонившегося от службы. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Издание ТСН пишет, что в приговоре Ингулецкого районного суда Кривого Рога Днепропетровской области указано, что 8 августа 2023 года ВВК признала мужчину годным к службе в армии. В этот же ему вручили повестку с требованием 10 августа прибыть на военную службу по мобилизации.

В то же время мужчина уклонился от призыва, а именно на месяц скрылся, чтобы работники ТЦК его не мобилизовали. Во время судебного заседания он признал вину и раскаялся.

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В результате суд признал подозреваемого виновным по статье 336 "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к трем годам лишения свободы, но реальный срок заменили на год условного.

Уклонение от мобилизации в Украине - последние новости

Верховная Рада 7 февраля в первом чтении поддержал проект закона о мобилизации, в котором прописано усиление мобилизационных мероприятий, а такде идет речь о наказании за уклонение от службы.

9 февраля стало известно, что ТЦК и СП во время мобилизации и военного положения будут работать круглосуточно. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что решение принято, чтобы избавиться от разрыва с событиями на фронте.

Кроме того, первый заместитель главы Национальной полиции Украины-руководитель Главного следственного управления Максим Цуцкиридз заявил, что военнообязанные, получившие условные сроки наказания за уклонение от военной службы, и в дальнейшем подлежат мобилизации, а за повторное уклонение нарушитель получит реальный срок.

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