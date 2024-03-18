Он сказал, что этот вопрос его попросили поднять в администрации президента Байдена.

Вашингтон ожидает принятия нового закона о мобилизации в Украине. Об этом во время визита в Киев заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

В ходе брифинга он сказал, что вопрос является тяжелым, поскольку многие украинские защитники находятся на войне с первого дня полномасштабного вторжения. Он подчеркнул, что Украине нужно больше людей в строю, поэтому Штаты ожидают движения по закону о мобилизации.

"Перед отъездом я разговаривал с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и спросил его, что я могу сделать, чтобы помочь администрации [президента США]? Он ответил: "Поднимите вопрос закона о мобилизации", - цитирует его NV.

Новый закон о мобилизации: последние новости

Напомним, в январе Кабинет министров Украины передал в парламент обновленную версию проекта закона о мобилизации.

Уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец говорил, что законопроект нарушает нормы украинской Конституции. Вскоре он написал, что замечания смогут урегулировать ко второму чтению, поэтому документ стоит поддержать.

7 февраля Верховная Рада проголосовала за документ в первом чтении. Сообщалось о большом количестве правок, которые предстоит внести.

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