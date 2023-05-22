Он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе.

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП на разжигании межрелигиозной розни.

Как сообщили в СБУ, во время литургий он пренебрежительно высказывался относительно Православной Церкви Украины, называя ее "церковью антихриста" и "сатанинской".

В спецслужбе подчеркнули, что таким образом он оскорблял религиозные чувства верующих и провоцировал обострение внутренней обстановки в регионе.

Видео дня

"Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступной деятельности клирика. Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам)", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Деятельность Черновицкой епархии УПЦ МП

Как сообщал УНИАН, ранее помощника настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП разоблачили на незаконной переправке уклонистов за границу.

А перед тем во время проведения обысков в Свято-Николаевском храме УПЦ МП нашли документы о российском гражданстве у руководства епархии. В нотубуке пророссийских "священников" нашли видео с детской порнографией.

Кроме этого, когда представители СБУ вошли в келью, где живет архимандрит, они поймали секретаря епархии Никиту в постели с голым парнем-хористом в момент физической близости. Сам епископ сразу опроверг эту информацию, утверждая, что правоохранители раздели парня и сфотографировали.

Вас также могут заинтересовать новости: