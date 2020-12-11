Михаэль Ткач: На данный момент нет ничего, что разделяло бы украинцев и евреев

Руководитель Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ) Михаэль Ткач рассказал УНИАН о противодействии украинскому антисемитизму, как синагоги пережили весенний локдаун, и как евреи в Украине соблюдают карантинные ограничения.

В интервью The Jerusalem Post президент Владимир Зеленский говорил, что Украина – страна с самым маленьким показателем антисемитизма в Восточной Европе. Вы с этим согласны?

Я согласен с подобным заявлением, и отмечу, что по показателям антисемитизма Украина находится примерно на одном уровне с Венгрией.

В 2019 году международная организация Антидиффамационная лига опубликовала загадочный результат опроса, согласно которому Украина находится на втором месте по уровню антисемитизма. Авторы опроса не привели методологии его проведения, не указали количество респондентов, но их секретный опрос стал основой для многих уничижительных для Украины статей в СМИ.

Ровно год назад я принимал участие в Международной конференции по антисемитизму в Париже, и утверждаю, что результаты данного опроса не соответствуют действительности. В Украине и Венгрии — самый низкий уровень антисемитизма среди европейских стран. И это несмотря на то, что в Венгрии достаточно высокий рейтинг имеет неонацистская ультраправая партия «Йоббик», которая определяется как антисионистская.

Сколько случаев антисемитизма в Украине вы зафиксировали в этом году? Видите риски для роста количества таких преступлений?

Текущий год не закончился, поэтому не назову точное число. Но работа по мониторингу ведется. Поскольку в 2020 году в мире возрос уровень эмоционального напряжения из-за пандемии COVID-19, а в Украине еще и из-за вопроса паломничества брацлавских хасидов в Умань, можем сказать о росте антисемитизма в социальных сетях.

Мы видели риск роста числа преступлений в начале 2020 года, когда евреев обвиняли в создании коронавируса. А также летом, когда в соцсетях о евреях писали, как о разносчиках COVID-19. Мы действительно ждали всплеска ненависти, к счастью, этого не произошло.

Отмечу, что полиция стала лучше реагировать на проявления антисемитизма и открывать дела по нашим заявлениям, чего не было годом ранее. Что касается уровня антисемитизма в Украине в целом, давайте дождемся нашего отчета по антисемитизму за 2020 год, который будет представлен ОЕОУ.

Недавно сотрудник одной из украинских медиагрупп призывал к смерти евреев. Знаю, что по этому поводу вы обратились в правоохранительные органы и в медиагруппу, какой была реакция?

Объединенная еврейская община Украины стремится следовать принципу милосердия. Если кто-то совершил акт антисемитизма, всегда стараемся вначале пообщаться с человеком, предложить ему принести извинения еврейскому сообществу. Так было и в данном случае.

Мы предприняли множество попыток связаться с Русланом, с его руководством. Он решил следовать своей стратегии и включать несознательность, рассказывать о взломе своей страницы, не объясняя, зачем делал фото такого характера на еврейском кладбище. В любом случае, мы дали ему возможность извиниться.

Мы даже не успели обратиться в правоохранительные органы, потому что ждали реакции от Руслана. Как только он опубликовал свои достаточно спорные объяснения, полиция сама начала заниматься этим инцидентом и открыла уголовное дело (по статье 161 УК Украины — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). Мы лишь содействовали правоохранителям в поиске информации. Полиция уже выяснила, что фото было сделано на еврейском кладбище Фастова (Киевская область).

Преступления на почве антисемитизма влияют не только на пострадавших, но и на всю еврейскую общину. Есть ли у страха границы? Могут ли антисемитские преступления в других странах, в Европе и Америке, влиять на чувство психологической незащищенности евреев в Украине?

Евреи боятся только Вс-вышнего, поэтому страха нет. Понятно, что это создает определенное эмоциональное напряжение. Но несмотря на то, что в далекой Европе наблюдается резкий всплеск антисемитизма и рост случаев, это ничего не значит для Украины. Бывает, что в соседних государствах совершенно разная ситуация с антисемитизмом, который не имеет отношения к территориальному признаку.

На волне преступлений в других странах, не боятся ли евреи путешествовать?

Насколько мне известно, такой проблемы сейчас нет. Тем более, недавно Израиль установил официальные дипломатические отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, и после окончания пандемии нас ждет волна в своем роде уникального туризма евреев в мусульманскую страну.

В интервью одному из украинских изданий посол Израиля Джоэль Лион сказал, что стоит устраивать воркшопы об антисемитизме, чтобы полицейские разбирались, где преступления связаны с ним, а где – нет. Что вы думаете об этом?

Это хорошая идея, но для начала в Украине необходимо принять на государственном уровне расширенное определение антисемитизма. Исходя из этого, можно будет формировать базу и на ее основе проводить воркшопы. Опять же, не знаю, стоит ли делать подобные воркшопы для всего личного состава или только для отдельных специалистов.

Что считаете самым лучшим инструментом для противодействия антисемитизму?

Самый лучший инструмент противодействия — это реакция на антисемитизм. Когда мы начали реагировать на каждый случай антисемитизма в Украине, на это куда больше начала обращать внимание общественность.

В результате те, кто, возможно, собирался совершить антисемитский акт, этого не делают. Ведь они знают, что будут нести за это пусть пока не уголовную, но публичную ответственность. Виновникам приходится извиняться открыто за проступки. Уже было, как минимум, три случая с извинениями.

Есть ли согласие между евреями, как бороться с антисемитизмом? Может ли этот вопрос сеять раскол?

Там, где два еврея, — там три мнения. Конечно, есть абсолютно разные понятия определения антисемитизма. Евреи любят сеять раскол. Наша же задача — найти точки соприкосновения, объединения. Возможно, нам и не стоит искать согласия в борьбе с антисемитизмом, а нужно просто искать решения проблемы.

Сеял ли раскол среди евреев вопрос приезда в этом году паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана?

Конечно, как и все украинское сообщество, так и еврейское, разделилось в этом вопросе. Кто-то считал, что, поскольку паломничество имеет высокие мотивы, нужно все разрешить. Кто-то считал, что защита населения от коронавируса прежде всего.

Еще с момента начала дискуссии мы говорили, что государство должно принять решение, и это решение должны принять все. Потому что еврейский закон говорит: еврей должен уважать законы страны, в которой живет или где находится в гостях.

Мы считаем, что украинское правительство приняло правильное решение. Независимо от того, какое решение Украина приняла бы, мы бы его поддержали, ведь уважаем Закон. Об этом мы рассказывали брацлавским хасидам, проводили информационную работу, вели переговоры с Фондом имени Рабби Нахмана, который опекается могилой Цадика Нахмана в Умани.

К этой теме могу добавить, что было очень смешно, когда в сети распространили видео с поющими хасидами в украинских костюмах и шароварах. Это произошло как раз тогда, когда брацлавские хасиды застряли на границе Беларусь-Украина. Как потом сообщил Фонд имени Рабби Нахмана, это был фейк. До сих пор непонятно, кто и зачем это сделал.

Многие упомянутые паломники не носили защитные маски, о соблюдении дистанции речь не шла. Как евреи в Украине соблюдают карантинные ограничения?

Да, в момент паломничества большое количество паломников не использовали средства индивидуальной защиты. Но важно то, что при входе в могильный комплекс раввина Нахмана и везде по зоне паломничества осуществлялась раздача масок, были санитайзеры. А дальше — это выбор каждого.

Так как количество приезжих паломников в Умани было незначительным, это не несло в себе никакой эпидемиологической угрозы.

В Украине с момента начала пандемии абсолютно все без исключения еврейские общины соблюдали карантинные ограничения. В большинстве городов еврейские центры и синагоги в начале строгого карантина просто закрылись, все занятия, уроки, молитвы проводились дистанционно.

Весной, в начале пандемии, начался Песах, мы отправили по еврейским общинам мацу. Ее раздача была затруднена, потому что был локдаун. Все происходило в рамках карантинных ограничений, раздача была на улице либо бесконтактной, адресной.

Важно подчеркнуть, что на Песах общины не собирались, праздновали по домам, в семейном кругу. В марте-апреле мы также разослали по общинам 34 тысячи защитных масок. Хоть задача и была осложнена, но все получилось успешно, общины были обеспечены защитными средствами.

Когда Кабмин начал вводить послабления (например, разрешили проводить массовые мероприятия, религиозные службы), еврейские общины все делали согласно ограничениям. Особенно внимательно следовали правилам в религиозных общинах, где не просто общинные центры, а синагоги.

После локдауна сохранялось ли особое внимание к безопасности в синагогах? Как сегодня проходят молитвы?

До сих пор в синагогах соблюдают все правила карантина. В помещениях стоят антисептики, как правило, бесплатно выдаются одноразовые защитные маски. Молитвы проводятся с соблюдением дистанции и других норм. На праздники (например, Рош ха-Шана) в этом году в общинах строго следили, чтобы количество людей соответствовало площади помещения.

Как люди в еврейской общине психологически переживали локдаун?

Было тяжело всем: еврейской общине, украинскому сообществу в целом. Мы запустили с началом локдауна горячую линию по коронавирусу. Каждый еврей мог позвонить по номеру 910 и узнать необходимую информацию по данным украинского Минздрава и ВООЗ, а также получить психологическую поддержку. Только за первые сутки с момента запуска горячей линии мы обработали более 500 обращений. Мы старались поддержать каждого человека, чтобы он мог почувствовать себя частью большой единой общины.

Помогает ли община с финансированием тестов на коронавирус? Помогаете ли с поиском ИВЛ для заболевших?

Сам по себе тест на коронавирус не является первой необходимостью в период коронавируса. Поэтому с этим не помогаем. Что касается ИВЛ, то подумывали помогать заболевшим, но нет такой потребности, государство справляется. По крайней мере, к нам не поступали сигналы о том, что кто-то из болеющих членов еврейских общин недополучил кислород.

Обращаетесь за помощью в Израиль?

Дело в том, что контакты с Израилем — это уже дипломатические отношения между государствами. Объединенная еврейская община Украины за помощью в Государство Израиль не обращалась.

А есть ли сейчас трудности с тем, чтобы полететь в Израиль?

Сейчас трудностей с тем, чтобы полететь в Израиль, нет. Необходимо лишь мониторить, в какой зоне для Украины находится Израиль (и наоборот), сделать тест на коронавирус и так далее. К слову, уже долгое время Израиль находится в зеленой зоне для Украины. При необходимости полета трудностей не возникает.

Что сегодня объединяет и разделяет украинцев и евреев?

Всегда говорю, что каждый гражданин любой национальности, живущий в Украине, — уже украинец. Украинцы, евреи, армяне, азербайджанцы, ромы и все те, кто живет в Украине, - части одного украинского народа. Это объединяет. На данный момент нет ничего, что разделяло бы украинцев и евреев.

Холокост стал вторым геноцидом на украинской земле. Ему предшествовал Голодомор, геноцид украинцев. Есть ли у Еврейской общины Украины интерес к теме Голодомора и его влиянии?

Еврейская община Украины признает эту трагедию. Ежегодно рассказываем евреям о том, что проводится День памяти Голодоморов. Этот вопрос находится в фокусе нашего интереса, потому что разделяем горе украинского народа и понимаем его.

Почему, на ваш взгляд, Израиль не признает Голодомор геноцидом украинцев?

Это политический вопрос и мне на него трудно ответить. Мы стараемся как можно меньше фокусироваться на внешнеполитических отношениях стран. Здорово, что евреи Украины это понимают и признают трагедию.

Наше интервью готовилось накануне известного еврейского праздника - Хануки. Как еврейские общины готовятся отпраздновать Хануку в условиях карантина?

Главная идея праздника — нести свет. Еврейские общины в стране активно готовятся к празднику, в разных городах Украины уже установлены гигантские ханукии на центральных площадях. Конечно, в общинах понимают, что карантинные меры необходимо соблюдать даже в период праздников. Поэтому в большинстве городов зажжение свечей в честь Хануки не будет массовым, допускаться будут лишь незначительные группы людей, а организаторы мероприятий будут следить за соблюдением масочного режима.

Кроме этого, в еврейских общинах большинство мероприятий пройдут в режиме онлайн. В свою очередь, хочу поздравить всех с наступающим праздником Хануки 5781! Пусть свет Хануки проникнет в каждый дом и согреет каждого (независимо от национальности) в это сложное время! Хаг Ханука Самеах!

Ирина Петренко

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