Также еще 5 заведений сети откроется в Киеве.

Сеть ресторанов McDonald’s возобновляет работу в Тернополе и Борисполе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

"25 октября снова открыли двери для гостей Mcdonald's в г. Тернополь на ул. Гетьмана И. Мазепы, 30 и в г. Борисполь на ул. Киевский Шлях, 67. Для удобства потребителей в заведениях доступны все способы заказа: гости смогут посетить рестораны Mcdonald's, чтобы попробовать любимые блюда в зале ресторана, воспользоваться экспресс-окнами или заехать на МакДрайв. Также блюда Mcdonald's можно будет заказать через услугу доставки, чтобы избежать скоплений или очередей при открытии", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, как отметили в компании, продолжается открытие заведений в Киеве, где с 25 октября начинают работать еще пять заведений Mcdonald'S по таким адресам:

ул. Б. Хмельницкого, 40/25;

вул. Берковецкая, 6-д;

просп. Правды, 47;

ул. Николая Лаврухина, 4а;

пл. Вокзальная, 2.

Как будет работать "МакДональдс" во время тревоги

В сети ресторанов сообщили, что во время воздушной тревоги заведения будут закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. Ресторан продолжит работу ориентировочно через час после отмены тревоги.

"Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, то ресторан откроется на следующий день. Также рестораны не будут работать во время отключения электроэнергии и будут продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения", - отметили в Mcdonald's.

Возвращение Mcdonald's в Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, рестораны Mcdonald's прекратили работать в Украине с начала полномасштабной войны России против Украины.

20 сентября McDonald’s возобновил работу трех ресторанов в Киеве на доставку, в частности, на левом берегу: на проспекте Бажана, 3б; на ул. Гришко, 7, и на проспекте Гагарина, 2а.

С 27 сентября Mcdonald's запустил доставку еще из семи ресторанов в Киеве, в том числе и на правом берегу столицы.

30 сентября компания объявила об открытии для посещения 10 ресторанов, которые до того работали на доставку.

В октябре сеть ресторанов продолжила постепенное открытие заведений в столице.

18 октября Mcdonald's открыл для посещения четыре заведения во Львове и неподалеку от города.

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