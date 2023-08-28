Переплата за турецкие куртки могла составить более 6,5 миллионов долларов.

Скандал с закупкой украинским оборонным ведомством курток для военных по, вероятно, значительно завышенной цене, не утихает. Журналисты "Наші гроші" нашли зимние куртки для военных от турецких производителей по значительно более низкой цене (даже при условии приобретения у розничных продавцов).

В документах по закупкам из Турции указана цена 29 долларов за единицу, тогда как в украинских – уже 86 долларов. "Наші гроші" нашли аналогичные куртки по цене 39-68 долларов за единицу. Также журналисты утверждают, что такие куртки ранее продавали на украинских маркет-плейсах по цене 1000 гривен или 27 долларов за куртку.

"Несмотря на попытки Министерства обороны Украины подать историю с закупкой турецких курток как нечто близкое к рыночным реалиям – это не так. Вот несколько примеров того, что цена 86 долларов за куртку – это супермаржинальная сделка ценой в 30 миллионов долларов", – пишут "Наші гроші" и предоставляют скриншоты с различных онлайн-магазинов.

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Председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин акцентирует, что "если бы [министр обороны Алексей] Резников поискал турецкие куртки тупо через интернет, то купил бы их значительно дешевле: не за 86 долларов за штуку, а за, например, 50 долларов". По его подсчетам, переплата составила не менее 6,5 миллионов долларов – за эти бюджетные средства можно было приобрести 2 тысячи дронов "Мавик". Нардеп Ярослав Железняк, комментируя расчеты Шабунина, отметил, что журналисты привели цены в розницу, в которые заложен НДС, которого нет на экспорт. Поэтому, отмечает он, от цены курток "можно смело вычитать -18%".

Скандал с куртками для ВСУ

В августе издание "Зеркало недели" опубликовало расследование относительно прошлогодних поставок одежды для ВСУ. Речь идет о 120 тысячах комплектов – зимних курток стоимостью 86 долларов за единицу и штанов к ним.

Журналисты выяснили, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку летних курток, которые в украинских документах превратились в зимние, и цена была значительно завышена (турецкая сторона отмечала стоимость 29 долларов за единицу).

23 августа состоялось заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины, где обсуждались эти поставки. Там было заявлено, что при скандальной закупке могли использовать "схему поломанного инвойса", а фирма-поставщик, вероятно, была создана специально под эту поставку.

Издание "Украинская правда" выяснило, что турецкая фирма, занимавшаяся поставкой, на тот момент частично принадлежала племяннику народного депутата от "Слуги народа" Геннадия Касая.

Министр обороны Алексей Резников утверждает, что проблемы возникли из-за того, что турецкая сторона что-то напутала с ценами. Он также предположил, что цены могли заменить с целью уклонения от налогов в Турции.

Он также предложил журналисту "УП" Михаилу Ткачу пари – если выводы его расследования окажутся ошибочными, он прекращает журналистскую деятельность, в ином случае в отставку уходит министр. В конце концов он заявил, что считает, что выиграл в этом споре, поскольку предложение пари было проигнорировано.

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