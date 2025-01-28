Впрочем, партнеров нужно убеждать, что ряды войска пополняются, чтобы те согласовывали поставки нового вооружения.

В 2022 году было много желающих воевать, но не хватало оружия. Теперь ситуация противоположная: оружие есть, но тех, кто готов воевать, становится все меньше. Об этом заявил военный аналитик, ветеран Евгений Дикий в эфире Вечер.LIVE.

По мнению эксперта, Запад должен слышать, что у нас есть люди, чтобы воевать. В таком случае партнеры согласуют поставки тяжелого вооружения.

"Партнеры могут дать нам железо, а если они будут представлять насколько у нас мало людей... А, кстати, они частично в курсе. Поэтому они как раз и задают часто вопрос: "Ну, стоп, стоп. Вы от нас требуете все больше железа, а кто им воевать будет?". Это с их стороны абсолютно несправедливо. Потому что нам нужно и люди, и железо. И железо - это их ответственность, а люди - наша", - сказал Дикий.

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Эксперт добавил, что Украина имеет оружие, технику и боеприпасы, хотя и нуждается в большем вооружении. Впрочем, у нас все меньше людей, кому можно дать это в руки.

Мобилизация в Украине - последние новости

Западные страны давят на украинскую власть о необходимости снижения мобилизационного возраста. В частности, недавно советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявлял, что предельным пределом должен быть возраст 18 лет. Он отмечал, что такое решение сможет способствовать стабилизации ситуации на поле боя, ведь Украина имеет "реальные проблемы с человеческим ресурсом".

Президент Владимир Зеленский отмечал, что мобилизация большего количества людей приведет только к тому, что в Силах обороны будет больше солдат без оружия. Он добавил, что считает "нечестным", когда Запад отказывается поставлять дальнобойное оружие и ставит Украине требование мобилизовать молодых людей.

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