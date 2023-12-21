Без изменений оставлена мера пресечения для Коломойского в части содержания под стражей до 26 января 2024 года.

Киевский апелляционный суд частично подтвердил действие постановления Шевченковского районного суда о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей Коломойского до 26 января 2024 года, но уменьшил определение размера залога с 3 млрд 712 тыс гривен до примерно 2 млрд 700 млн.

Как передает корреспондент УНИАН, определение суда объявила председательствующий судья Татьяна Кагановская. Апелляционный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Александра Лысака.

"Продолжить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу... мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 26 января 2024 года включительной. Определить Коломойскому... залог в размере 2 миллиарда 700 миллионов гривен", - сообщила судья.

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Адвокат Олег Пушкарь отметил, что выводы следственного судьи Шевченковского райсуда о наличии обоснованного подозрения не соответствуют фактически обстоятельствам уголовного производства. Кроме того, по его словам, "добавленные доказательства" стороны обвинения не содержат упоминания о причиненном ущербе.

"Сторона защиты обоснованно считает, что во время судебного рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей от 24.11.2023 прокурором не доказано, что обстоятельства, указанные в ч. 3 ст. 199 УПК Украины, оправдывают дальнейшее содержание подозреваемого Коломойского под стражей. В связи с чем, следственный судья был обязан отказать в удовлетворении срока содержания под стражей", - сказал Пушкарь.

Адвокат отметил, что определение следственного судьи Шевченковского райсуда от 28 ноября вынесено с существенным нарушением норм Уголовного процессуального закона, а выводы судьи не соответствуют исключительным обстоятельствам уголовного производства. В этой связи, он обратился в Апелляционный суд отменить определение о продлении содержания под стражей Коломойского до 26 января.

Адвокат Александр Лысак отметил, что необходимости содержания под стражей Коломойского нет, потому что для этого нет оснований, а риски, о которых говорит сторона обвинения, не подтверждаются доказательной базой. Сторона защиты отмечает, что Коломойский не может влиять на свидетелей, не может скрываться от следствия или суда, а также не планирует уезжать из Украины.

Кроме того, в начале заседания адвокат объявил заявление об отводе судьи Кагановской. Защитник Коломойского отметил, что это заявление мотивировано тем, что возникает сомнение в беспристрастности судьи Кагановской.

Сторона защиты высказала позицию, что коллегия судей во главе с Кагановской заангажирована. В то же время, судьи Татьяна Кагановская, Иван Рыбак и Валерий Лашевич отказали в удовлетворении этого заявления, потому что по мнению судей "основания о предвзятости отсутствуют".

Отдельно, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии ДЗ Днепропетровской медицинской академии Александр Родинский рассказал о негативной динамике течения установленных болезней Коломойского.

После оглашения решения суда, адвокат Лысак сказал, что размер залога непомерный.

"Это самый высокий размер залога в Украине. Его никто не внесет", - сказал Лысак.

Он указал, что хочет изучить полный текст судебного решения, но не думает, что там может быть обоснование уменьшения размера залога.

Дело Коломойского - последние новости

В сентябре украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям - мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Суд избрал ему мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн.

21 октября адвокат Александр Лысак сообщил, что Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативной определения залога в 3,9 млрд гривен.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.

23 ноября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство обвинение о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативной определения залога 3 млрд 712 тыс. грн.

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