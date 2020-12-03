Журналисты опознали экс-"беркутовца" Анатолия Примака, который покинул Украину после Революции Достоинства, а также Дмитрия Анцупова.

Бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут" заметили в рядах сотрудников белорусского ОМОНа, которые участвуют в жестких разгонах мирных протестов в Минске.

Об этом сообщает издание "Новы час".

В частности, журналисты опознали экс-"беркутовца" Анатолия Примака, который покинул Украину после Революции Достоинства.

Журналисты разыскали его фотографию с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в январе 2017 года. Тогда государственное издание "СБ. Беларусь Сегодня" писало о нем как о сотруднике минского ОМОНа.

Имя Примака 6 марта было замечено в деле Центрального районного суда Минска. Он был вызван в суд в качестве свидетеля по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка.

Среди контактов Примака в соцсетях удалось обнаружить еще одного экс-"беркутовца" в рядах ОМОНа - Дмитрия Анцупова.

Его фото на совещании минских силовиков было опубликовано в 2018 году в государственном издании "СБ. Беларусь Сегодня". Анцупов также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета бойцами ОМОНа - его удалось опознать на видео государственного телеканала "СТВ".

26 октября появилась информация о том, что Анцупов является инспектором отдела специальной подготовки ОМОН в Минске.

В соцсетях Анцупов прославляет российских оккупантов, наемников и сепаратистов.



Протесты в Беларуси: предыстория

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

С начала акций протеста, по данным лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, были задержаны и пострадали около 30 тысяч человек.

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Автор: Денис Прядко