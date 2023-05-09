В январе 2014 года более 13 тыс. гранат российского производства были незаконно переправлены самолетом с территории РФ, а затем применены против протестующих в Киеве.

В Украине заочно будут судить бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о поставках гранат из РФ во время Революции достоинства в феврале 2014 года.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. В частности, по ходатайству прокуроров суд принял решение об осуществлении специального судебного производства - in absentia (заочно) в отношении бывших министра внутренних дел Украины, одного из его заместителей и экс-директора Департамента материального обеспечения МВД.

"Это позволит провести судебное разбирательство и принять конечное решение без участия обвиняемых", - сказано в сообщении.

Видео дня

Как установлено следствием, бывшие правоохранители в январе 2014 года организовали поставки для вооружения подразделений МВД специальных средств – более 13 тыс. гранат производства РФ.

"В дальнейшем обвиняемые, превышая власть и служебные полномочия, организовали применение этих спецсредств, которые не состояли на вооружении МВД, работниками подразделений внутренних дел к митингующим 18 и 19 февраля 2014 года в центральной части Киева. Вследствие этого причинены телесные повреждения 127 лицам", - отмечается в сообщении.

При этом, по ходатайству стороны обвинения судом принято решение о передаче части этих гранат, которые не были применены против митингующих, Национальной полиции для сдерживания военной агрессии РФ.

Дела Майдана

В 2022 году дело экс-главы МВД Виталия Захарченко о поставках гранат из РФ во время Революции достоинства передано в суд.

В январе 2014 года экс-чиновники незаконно переправили самолетом с территории РФ ручные газовые гранаты "Дрейф-2", свето-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-с", "Пламя-м", ручные дымовые гранаты производства государства-агрессора. Также чиновники растратили более 1 млн грн бюджетных средств при растаможке указанных спецсредств.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины пятерых бывших чиновников времен президентства Виктора Януковича, в том числе и бывшего главы МВД Виталия Захарченко.

Он обвиняется в организации превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов и растраты имущества МВД в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Вас также могут заинтересовать новости: