Вместе с Виталием Захарченко государственных знаков отличия также лишились двое бывших военных.

Экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко и еще двух бывших военных лишили знаков отличия Главного управления разведки Минобороны.

Как сообщается на сайте ГУР МО, такой приказ глава разведки полковник Кирилл Буданов подписал 23 марта в рамках исполнения указа президента от 27 февраля о решении Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций.

"Глава разведывательного органа отечественного оборонного ведомства полковник Кирилл Буданов своим приказом лишил ведомственных знаков отличия ГУР МО Украины лиц, которые были награждены за выполнение отдельных разведывательных задач во времена преступного режима Виктора Януковича", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ феврале 2014 года готовилась масштабная зачистка Майдана с участием 50 тысяч милиционеров – генералВ частности, ведомственных наград лишили экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-начальника штаба – первого заместителя командующего Военно-морских сил ВСУ Сергея Елисеева и бывшего начальника штаба – первого заместителя командующего ВМС ВСУ Дмитрия Шакуру.

Санкции против Захарченко

В конце февраля стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о введении санкций против должностных лиц высшего офицерского состава, которые предали во время событий 2014 года Украину и поддержали агрессию России.

Под санкции попал и экс-министр внутренних дел времен президентства Виктора Януковича – Виталий Захарченко.

Ранее Печерский районный суд Киева наложил аресты на имущество иностранных компаний, связанных с экс-министром.

А в декабре прошлого года суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Захарченко в рамках дела о препятствовании проведению митингов на Майдане Независимости в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.

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Автор: Антонина Доломанжи