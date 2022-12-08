Во время выступления президент заявил, что с нетерпением ждет мирное время для своей страны в следующем году.

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение для Politico после того, как это издание назвало его самой влиятельной персоной в Европе.

Он поблагодарил граждан страны, которые отстаивают свою независимость, а также всех украинских друзей в Европе, которые помогают поддерживать стабильность Украины. В своем обращении глава украинского государства выразил надежду о завершении войны в следующем году:

"Верю, что и в следующем году украинцы будут самыми влиятельными, но уже в мирное время".

Он поблагодарил за эту награду для украинцев, именно для украинцев, потому что лидер может быть по-настоящему влиятельным только тогда, когда он представляет общую цель его народа.

Президент Украины подчеркнул, что мы - максимально объединенные, а потому максимально сильные. Он добавил, что украинцы сосредоточены на защите нашей независимости.

"Мы оказались перед угрозой потерять все - и поэтому мы нашли силы, чтобы стать номером 1. Украинские военные, которые защищают всех нас на передовой, — они номер 1", — заявил Зеленский.

Украинские бизнесмены, которые несмотря на тотальную войну, поставляют все необходимое для жизни страны, сохраняют рабочие места и платят налоги - они номер один, говорит президент.

"Украинские врачи, энергетики, саперы, волонтеры, водители, строители, работники оборонных предприятий, учителя, полицейские, дипломаты... Сотни тех, кто помогает пройти это страшное время миллионам - они номер один", — подчеркнул президент Украины.

Он поблагодарил всех за поддержку нашей страны и завершил свое выступление словами "Слава Украине!".

Издание Politico опубликовало рейтинг из 28 самых влиятельных людей в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский занял в нем первое место, а вот его российскому коллеге Владимиру Путину достался титул "неудачника года".

Всего в рейтинг вошли 28 политиков. Среди них есть премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, министр экономики Германии Роберт Хабек, премьер Финляндии Санна Марин и другие. Для Путина тоже нашлось место, но только в роли "неудачника года". Как отметило издание, его мечта о "великой России" вряд ли сбудется.

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