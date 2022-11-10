Более 66% резюме украинцев за октябрь заполнены на украинском языке.

С начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля украинский бизнес начал значительно активнее использовать украинский язык. Сейчас бизнес использует украинский язык в 6 раз чаще, чем русский.

Как свидетельствуют данные платформы для поиска работы Work.ua крупный бизнес больше всех "украинизирован". 96% крупных компаний размещают вакансии на украинском, а представители микробизнеса размещают только 77% вакансий на украинском.

Сейчас в крупнейших городах Украины более половины вакансий – на украинском. Наибольшие темпы украинизации в Днепре, Харькове и Запорожье. Здесь использование украинского среди пользователей выросло вдвое с начала полномасштабной войны.

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Доля вакансий на русском языке по состоянию на октябрь 2022 года – менее 20% от общего количества. Это самый низкий показатель за последние годы.

"В октябре 2022 года работодатели разместили 84% вакансий на украинском языке и только 13% на русском. В то же время с момента полномасштабного вторжения использование государственного языка выросло на 30%, русского – упало втрое. Интересно, что 8 лет назад ситуация была почти противоположной — 16% на украинском и 80% на русском. Использование английского языка держится на уровне 3% в течение всего времени", – отметили в компании.

Более 66% резюме пользователей платформы за октябрь заполнены украинским языком, 18% — английским и 16% — русским.

Украинский язык чаще использует молодежь 16-25 лет и кандидаты 40-44 лет (68% и 69% соответственно). Больше используют русский кандидаты старше 55 – 34%. Также данные анализа свидетельствуют, что женщины немного чаще используют украинский, чем мужчины.

Украинский язык в Украине

С началом российской агрессии против Украины в 2014 году немало украинцев перешли на украинский. С началом полномасштабной войны произошла еще одна волна "украинизации".

Некоторые украинские звезды и спортсмены, политики перешли на украинский. Некоторые звезды даже перевели свои хиты с русского.

В августе более половины опрошенных украинцев заявили, что говорят на украинском дома. Более 40% перестали смотреть российские сериалы, слушать музыку.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что русский язык должен исчезнуть из Украины, как элемент пропаганды врага.

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