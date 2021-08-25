Белорусский активист Валерий Слепухин: Не секрет, что под видом беженцев в Украине и других странах появляются сотрудники КГБ

Валерий Слепухин, спасаясь от режима Лукашенко, переехал из Гомеля в Киев. В интервью УНИАН он рассказал, как спецслужбы устраивают за белорусами слежку в других странах и зачем Лукашенко преследовать активистов, которые уехали из страны.

На днях белорусские правозащитники опубликовали отчет о преступлениях против человечности, совершенные режимом Лукашенко в Беларуси: более 35 тысяч задержанных на акциях протеста и за использование бело-красно-белой символики, 1,5 тысячи пыток, задокументированных одной только организацией "Правовая инициатива", более 600 политических заключенных… К сожалению, дотянуться до белорусов режим Лукашенко может и за пределами республики.

О том, что белорусские спецслужбы могут действовать в Киеве, говорили давно - следователи изучали "белорусский след" в убийстве журналиста Павла Шеремета.

А в начале августа текущего года одной из обсуждаемых тем стала загадочная смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в парке, где он бегал по утрам. По словам близких, беду не предвещало ничто, а накануне трагедии активист говорил, что замечал за собой слежку. По одной из версий, которые рассматриваются следствием, самоубийством замаскировали расправу.

Этот случай поднял вопрос, насколько безопасна наша страна для тех, кто бежит от нынешнего режима в Беларуси. И об это УНИАН рассказал активист из Гомеля, который переехал в Киев, Валерий Слепухин. По его словам, многие белорусы замечали за собой слежку, но не это пугает больше всего.

После трагедии с Виталием Шишовым вы провели небольшое исследование, опросили активистов, переехавших в Киев, о слежке, угрозах в их адрес. Можете рассказать, что узнали?

Слежка - одна из самых распространенных угроз, с которой сталкиваются белорусы в Киеве. Но мы понимаем, что она могла быть организована и вашими спецслужбами…

Наши правоохранители присутствуютна ваших пикетах, акциях протеста в Украине?

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Да, но мы замечаем слежку в бытовых ситуациях. Я допускаю, что в части случаев реальной угрозы не было, и проблема - в посттравматическом синдроме тех, кто бежал из Беларуси. Но наружное наблюдение было, однозначно.

Следили и за мной, но описывать это скучно. Уровень слежки - ужасный. Несколько раз встречал одних и тех же людей возле мест, где я бываю постоянно. В последний раз подозрительных личностей видел в день убийства Виталия, или на следующий день. Если я останавливался попить чая, у них тоже появлялась жажда, когда я продолжал путь, им тоже надо было спешить.

Как они выглядели?

В Беларуси типичный портрет тех, кто занимается слежкой - мужчина 30 с хвостиком лет, подкачанный, спортивной наружности. Но мы не в Минске, за нами следят и мужчины, и женщины. Сотрудники правоохранительных органов Беларуси были замечены на территории Украины. Якобы, приехали как отдыхающие, но пару раз проходили мимо активистов. Это можно расценить как присмотр за нами, давление… Но это мелочь, одна из самых безобидных.

Что же не мелочи?

Угрозы по электронной почте, телефону, мессенджеру. Вроде формальность – всего лишь сообщение о том, что надо перестать заниматься активной деятельностью, "езжай дальше". Но за этим чувствуется реальная угроза.

Угрозы приходят, на первый взгляд, хаотично, но получают их в основном те, кто продолжает быть активистом и в Украине. Долгое время мы не мониторили эти случаи, не было повода сильно переживать. Но сейчас ситуация изменилась кардинально, и можно все это рассматривать как целенаправленный поток угроз.

Еще были попытки отравлений, я знаю о двух. Одна - в январе, вторая - пару месяцев назад. Вроде бы классическое пищевое отравление, но с эффектом на несколько дней, человеку было очень нехорошо несколько суток. Сперва предполагалось, что это - бытовое. Один белорус даже в больницу не обращался. Но исходя из того, как развиваются события, можно предположить, что это еще один способ запугать.

Так только в Украине? Или белорусские активисты в Польше, Литве жаловались на подобное?

Там тоже угрозы, попытки вербовки. В Польше избивали активистов. Но убийств не фиксировали.

Стоит ли обсуждать, насколько безопасно в РФ?

Есть хороший кейс с Александром Кулиным (многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, был задержан в Беларуси в первый день протестов, при этом оказал активное сопротивление силовикам, ему грозит до пяти лет тюрьмы, - УНИАН). Его [в России] практически сразу арестовали и экстрадировали в Беларусь. Поэтому в РФ с точки зрения безопасности - совсем беда. Те, кто едут транзитом в Украину, чувствуют себя максимально небезопасно. Если человек попадает в поле зрения правоохранительных органов России, его могут вернуть в Беларусь.

На белорусских активистов нападали в Украине с целью избить?

В начале июня на Майдане была провокация. С нашими активистами пытались затеять драку трое местных непонятной наружности: одеты бедно, видно, что ведут асоциальный образ жизни. Они подошли, начали что-то выкрикивать, их начали снимать на телефон, один из них попытался выбить мобильный из рук, к нему подключились еще двое. Вмешалась полиция, инцидент был практически исчерпан. И у меня 90% уверенность, что это - привлеченные люди. Есть предположение, что их спровоцировали сотрудники посольства Беларуси. Но это предположение, догадка. Прямых фактов нет.

Но после "драки" они пошли от Майдана по направлению к посольству Беларуси?

Да.

Вас не пытались завербовать?

Пытались. Предлагали сотрудничать и ваши, и белорусы. Но это было, скорее, прощупывание почвы, конкретные условия не назывались.

А других? Вы про кого-то знаете?

Не секрет, что под видом беженцев в Украине и других странах появляются сотрудники КГБ, "люди в штатском". В наших рядах был парень, который рассказывал, как бежал из Беларуси в Украину в спешке, без денег. Но на наших митингах он появлялся с дорогой видеоаппаратурой и снимал нас, говорил, что для соцсетей.

Таких людей мало, они верифицируются быстро, оперативно. Мы их держим подальше от активистов и событий.

Вы обращались в Нацполицию, СБУ по поводу слежки, угроз?

В полицию обращались, нам ответили достаточно формально, в духе - "все нормально". Сообщать о слежках, угрозах - бессмысленно и бесполезно. Надо доказывать, что это реальная опасность. А это сложно, долго и не факт, что обратят внимание. Результат от такого обращение будет близок к нулю, проще потратить усилия на личную безопасность, выработку превентивных мер.

Сейчас часть людей - напугана, "сели на чемоданы" и собираются в Польшу, Литву.

Почему вы уверены, что белорусские спецслужбы готовы расправляться с теми, кто уехал?

Есть риски. Они могут ощущать угрозу от людей, которые за пределами их страны. Многие вопросы можно решать удаленно, и от этого нельзя просто так отмахнуться. Я не сомневаюсь, что будут попытки физического воздействия белорусскими спецслужбами на территории других стран. Повторюсь, они ощущают реальную угрозу.

Что скажете о вероятном "белорусском следе" в убийстве Павла Шеремета?

Сто процентов он мог быть. Шеремет делал многое для Беларуси, мог создавать угрозы для действующего режима. К примеру, был такой ресурс - "Белорусский партизан" (Павел был одним из его создателей), который имел большое влияние… То есть, фактически, других методов повлиять на Павла, кроме физического устранения, не было.

Вы и другие активисты не сомневаетесь, что Виталий Шишов был убит, что речь не может идти о самоубийстве. На чем базируется ваша уверенность?

Во-первых, есть мотив. Это выгодно, но не буду говорить кому, чтобы не навязывать свою точку зрения следователям. Во-вторых, на теле были найдены ссадины, потертости на руках, лице. Не мог же он сам себя поцарапать?

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Озвучивалась версия, что это произошло уже время падания...

Я не хочу это комментировать, но понятна заинтересованность следователей подвести все к версии самоубийства. Так меньше надо будет заниматься расследованием. Почему-то мне кажется, что так может быть. Надеюсь, что ошибаюсь.

Можете немного рассказать об истории расправ с политическими оппонентами в Беларуси? Насколько это распространенная практика?

Начиная с 1996 года, эта практика не прекращается. В средине 90-х в Беларуси проходила борьба с криминалитетом, с кем-то договаривались, кого-то зачищали физически. Последних историй было очень много. Одна из первых организаций, которая таким занималась - личная защита Лукашенко.

И с 1996 по 2001 год происходила зачистка политических оппонентов. Перечислю лишь несколько человек: Юрий Захаренко (экс-министр внутренних дел Захаренко исчез без вести, - УНИАН), Геннадий Карпенко (лидер белорусской оппозиции, по официальной версии - умер от кровоизлияния в мозг, родные с этим не согласились, - УНИАН), Дмитрий Завадский (журналист, был похищен и предположительно убит, когда отправился в аэропорт встречать Павла Шеремета. Последний считал, что за убийством Завадского стоят участники группировки, уничтожавшей оппозиционных политиков, - УНИАН). Были убиты и многие другие.

Была зачистка политического поля, чтобы не было конкурентов. Будут продолжать зачищать и сейчас.

Влад Абрамов

Автор: Влад Абрамов

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