Актриса "Женского Квартала" Александра Машлятина: Так сложилось, что в мире юмора больше мужчин. Но женщины шутят ничем не хуже

Актриса "Женского Квартала" Александра Машлятина в интервью УНИАН рассказала, как судьба свела ее с КВН, почему учеба – не главное, существует ли женский юмор, а также почему обнаженные фото собирают больше лайков.

Александра, вы учились на журфаке в НАУ. Как вас занесло в КВН?

Я поступила заочно в Институт иностранных языков и на стационар в НАУ на журналистику, где мы с девочками и познакомились. Потом в жизни случился КВН, и учеба ушла на задний план. Не могу сказать, что меня увлекали все предметы в универе. Мне хотелось писать произведения и эссе, а на парах все было немного по-другому. А потом меня просто отчислили (смеется).

Из института вас отчислили за прогулы?

Я прогуливала, поскольку меня позвали в классную взрослую команду, с которой мы ездили в региональную лигу. С одной стороны, экзамен в университете, с другой – финал Слобожанской лиги в Харькове. Естественно, я выбирала игру. Потом возвращалась, а у меня 7-8 незакрытых предметов. Сейчас понимаю, что ничего страшного в этом нет. Можно было договориться, но я как не умела это делать, так до сих пор и не умею. Мне сказали, что отчисляют, а я подумала: "Ну, ладно, как скажете".

Вы уже много лет выступаете в юмористическом жанре. Как считаете, женский юмор существует?

Странный вопрос. Есть для этого целый проект и много женщин (улыбается). Но вообще я бы не делила юмор на женский и мужской. Просто, к сожалению, так сложилось, что в мире юмора больше мужчин. Представительниц женского пола здесь меньше. Но, тем не менее, женщины шутят. И ничем не хуже мужчин.

Как рождается шутка, и как вы понимаете, что она будет смешная?

Это очень нестандартный процесс. У каждого - свое решение, как придумывать шутки. Кто-то постоянно общается и генерирует идеи. Кто-то замолкает и придумывает варианты внутри. Если судить по нам с девочками, то, чаще всего, если смешно троим (Саша Машлятина, Настя Оруджова, Алина Блажкевич), если это цензурно и без пошлостей, то нашему зрителю тоже будет смешно. Но это всегда лотерея. До последнего страшно.

Насколько органично вы себя чувствуете в составе "Женского Квартала"?

Я в приятном шоке от "Женского Квартала". Мы с Алиной и Настей притерлись друг к другу за много лет. Хотя считаю, что характеры у нас не девчачьи - много юмора, мы постоянно работали и общались с мужчинами, так что маскулинное начало у нас более развито. У меня были опасения, что в женском коллективе, хочешь или не хочешь, но будет присутствовать чувство конкуренции - кто красивее, смешнее, лучше, кому больше внимания, но получилось все отлично! Я обожаю наш коллектив "Женского Квартала". Все абсолютно свои.

Скажите, чем удивит новый сезон "Женского квартала"?

По ощущениям, у нас стало еще больше крутых смешных номеров и еще больше ярких музыкальных номеров. С каждым концертом мы все больше ощущаем себя классной "машиной", которая может все.

Кроме КВН вы также попробовали себя в танцах. На "Танцах со звездами" вы заменили Настю Оруджову и покинули проект после второго своего выступления. Как думаете, что помешало вам двигаться дальше?

Мне кажется, люди меня не очень хорошо знали. Я просто была новым игроком, который непонятно, откуда взялся. Как резко ворвалась в проект, так же резко его покинула. Жалко было уходить, но ничего.

Вы когда-то занимались танцами или это был первый такой опыт?

Я занималась народными танцами в детстве с 5 до 13 лет. Но народные и бальные – это абсолютно разные вещи. Несмотря на это, до проекта "Танцы со звездами" я была уверена, что с танцами на "ты". Но увидев, насколько тяжело даются все танцы латиноамериканской программы, пересмотрела наши отношения.

Успели подружиться с кем-то из участников?

Мне очень нравились Артур Логай и Аня Карелина, которые, как по мне, танцуют как два профессионала. И Аня нереальный подарок как партнерша. Они были моими фаворитами, и я рада, что они победили.

Студия "Квартала 95" позиционирует вас как наглую девочку с мужским характером. Вы такая только на сцене или в жизни тоже?

В жизни я разная. Например, договориться за себя мне сложно. Но если за кого-то, то могу. Чем старше становлюсь, тем страшнее выходить из зоны комфорта. Чтобы позвонить и записаться к стоматологу, минут 10 собираюсь с мыслями. Меня очень часто бросает от сильной уверенности до полной неуверенности.

В своем Инстаграм вы публикуете не только рабочие фото, но и обнаженные. Как думаете, почему они собирают больше лайков?

Скажу за всех, не только за себя. Такого рода фотографии большинству людей очень несвойственны, поэтому они и привлекают больше внимания.

Помимо поклонников, у каждой публичной личности есть и хейтеры.

Из тех людей, которые следят за моим творчеством, больше поклонников. Хейтеров, наверное, больше у тех, кого больше знают.

Но если критика аргументированная, если есть, за что критиковать, то принимаю ее. Еще я люблю такой формат, как "Прожарка". Если в таком жанре, с шутками, то даже буду рада.

Кстати, а вы знакомитесь в интернете?

Сейчас отношусь ужасно к таким знакомствам. Возможно, в силу возраста. Если бы мне написал даже суперкрасивый мужчина и куда-то бы позвал, я бы вряд ли пошла на эту авантюру. В целом, да, мужчины иногда пишут. Но там не все такие, как мне нравятся (улыбается).

Не мешает ли вам юмор в личных отношениях?

Юмор – это палка о двух концах. Очень часто помогает. Но, скажу по своему опыту, всего должно быть в меру. Иногда нужно быть серьезным. Понимаю, что юмором часто смущаю людей.

Ваше сердце сейчас занято?

Мое сердце всегда полно юмора.

Автор: Диана Могилевич

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