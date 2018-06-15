Анна Дегтерева, CEO бизнес-инкубатора: Мы привезем в Украину инвесторов мирового уровня

Бизнес-инкубатор Happy Farm – первый американо-украинский ИТ-инкубатор полного цикла. За полтора года существования из его стен вышло уже три цикла выпускников (25 компаний). Happy Farm является организатором первой конференции Startup AddVenture, которая объединит более трех тысяч участников из 28 стран мира.

Именно это событие должно обратить внимание зарубежных инвесторов к Украине, как к центру интернет предпринимательства Восточной Европы. Поэтому сюда приедут самые крупные инвесторы мира: Дэйв МакКлюр (Dave McClure), основатель и управляющий партнер самого крупного венчурного seed фонда и одного из крупнейших стартап-акселераторов в США 500Startups, инвестор более 600 компаний, Адео Ресси (Adeo Ressi), основатель The Founder Institute и многие другие.

Анна, расскажите, почему к нам летят представители крупнейших мировых инвесторов, что изменилось за последние годы?

Еще несколько лет назад в Украине не было ни инкубаторов, ни акселераторов, а стартап-движение только зарождалось. Далеко не все понимали, что такое венчурные фонды и вообще венчурные инвестиции. За эти два-три года был сделан очень большой шаг вперед. А теперь очередь за сильными игроками и партнерами, которых надо привлекать на рынок. И большое счастье, что эти люди, которые приезжают на конференцию в декабре, увидели для себя бизнес-возможности в нашей стране. Потому что никакой билет, никакие улыбки и хорошие дружеские отношения, не послужат сигналом и толчком к тому, что бы они бросили все, отменили все свои дела, и сюда летели. Бизнесмены едут сюда исключительно за возможностями, за новыми партнерами, за новыми денежными потоками. И если они сюда прилетают – значит, они здесь этот поток видят.

Вы говорите, что западные бизнесмены едут сюда за новыми возможностями и партнерами. Кого они тут встретят? Какой он, современный украинский предприниматель?

Бизнес – живой, постоянно растущий и меняющийся организм. Вспомните первых полуподпольных предпринимателей середины восьмидесятых. Им на смену пришли бизнесмены 90-х в малиновых пиджаках. Начало нового тысячелетия сменило пиджаки на итальянские костюмы и смокинги. Второе десятилетие обозначилось приходом нового типа предпринимателей – в джинсах, кедах и футболках. И это не просто изменения в моде, это – этапы эволюции отечественного бизнеса.

Современные предприниматели уходят в интернет. Они продают свои разработки всему миру, не покидая при этом своей страны. Буквально за несколько лет ситуация в Украине изменилась коренным образом – в Украине появились инкубаторы и акселераторы – места, где идеи и фантазии могут обрести реальные формы и воплотиться в стартап. И количество таких “учебных заведений” нового типа растет – талантов в нашей стране всегда хватало.

Анна, расскажите, откуда в Украине появляются стартапы, кто эти люди и где они живут?

Откуда в Украине берутся стартапы? Я могу об этом судить на основании того, с кем мы последние полтора года работаем. Есть те, которые, приходят к нам со студенческой скамьи. Молодые предприниматели – не программисты, но бизнесмены по сути. У которых есть идея, которые, понимая, как ее воплотить, приглашают в команду программистов, и начинают работать.

Второй тип - приходят такие же молодые команды со студенческой скамьи, например, из КПИ – хорошие программисты, у которых есть прототипы продуктов, которые что-то уже делали своими руками, у них появляется проект.

Еще, есть те, кто приходит из аутсорсинговых компаний. Они уже где-то поработали, они научились менеджменту, изучили языки программирования, они знают, какие ”узкие места” есть в компаниях и начинают для решения этих “узких мест” создавать какой-то инновационный продукт. Они работают, как правило, с теми же заказчиками, для которых делали продукт. Это стартапы более взрослые, с более четким пониманием того, как развивать свой проект.

Есть серийные предприниматели – это уже такая высшая категория. У них за плечами есть опыт в виде ряда состоявшихся бизнесов, которые они создали, развивали и, добившись успеха, не менее успешно продали.

Ну, с теми, кто уже что-то умеет - более-менее все понятно. Но что делать с ребятами, которые только решили окунуться в мир стартапов?

Не достаточно иметь идею. Самое важное – продукт и команда. Они должны понимать, какой продукт будут делать. Если нет продукта – это неинтересно никому. Идей невероятно много. И реализовать их очень сложно. У очень многих, особенно у юных ребят, нет четкого понимания и осознания того, что инвестор не платит за идею. Инвестор не будет реализовывать эту идею самостоятельно. Инвестор потому и вкладывает деньги, что предвидит финальный продукт, видит команду людей, вовлеченных и энергичных, на которых он может сделать ставку. По сути, что может заинтересовать инвестора? Это возможность выгодно вложить свои деньги. Вложить в ту команду, которая действительно его деньгами эффективно будет распоряжаться. Поэтому первое правило: просто идеи никого не интересуют.

Второй момент, не менее важный. Это должны быть люди, готовые падать и подниматься, падать и подниматься. Потому что в любом деле, которое ты начинаешь, не все получается сразу. И есть категория людей, которая начинает сомневаться и падать духом. Настоящие же предприниматели идут к своей цели несмотря ни на что, и им все равно, что о них думают окружающие. “Мне не важно, что вы обо мне думаете, я о вас вообще не думаю”. Да, они, безусловно, должны слушать своего пользователя, своих клиентов, но скепсис и все остальное они должны отметать.

А насколько молодые люди в состоянии адекватно оценить тот проект, который они делают?

Для стартапа важна бизнес-модель – команда должна знать и четко понимать, как они будут зарабатывать. Бизнес модель – это четкое понимание того, куда вложить деньги, чтобы они работали. Если нет бизнес-модели, инвестор никогда не проинвестирует в ваш проект. Точка. Вот я недавно слышала разговор инвестора со стартапом: “Дайте сто тысяч!”. Потом разговор зашел о 200, потом о 400. Инвестор говорит: “Хорошо, объясните мне разницу. Мы начали со ста тысяч, теперь мы перешли к четырехстам. Что изменится? Вы за какой-то более короткий промежуток времени выпустите продукт? Что принципиально будет отличаться?” А они сидят и хлопают глазами. То есть они не знают, что у них произойдет за это время. Удивляться, что инвестор не дает денег, не стоит. Просто должны присутствовать логика и здравый смысл.

То есть получается, у предпринимателей нет опыта ведения стартап-бизнеса или есть еще какие-то проблемы?

Да, основная проблема в том, что у нас нет этого опыта. Нам не предшествует 6 поколений предпринимателей, как в США. А еще, есть какая-то природная скромность. Вот ты приезжаешь в Кремниевую Долину, тебя там незнакомый человек встречает и говорит: “Привет, я такой-то такой-то, мой стартап такой-то, мы крутые, мы молодцы!” Наши предприниматели, даже если им есть чем похвастаться, стесняются об этом рассказать, похвалить себя. Они могут делать хорошие проекты, но не умеют себя преподнести, “продать“. И мы в нашем бизнес-инкубаторе Happy Farm в том числе учим людей “продавать” себя, и то, что они делают. Остальные проблемы – второстепенные, и их преодоление - это просто вопрос времени.

Верите ли вы в то, что основные иностранные венчурные фонды будут инвестировать в Украину?

Проекты, которые рождаются в нашей стране, мы можем разделить на глобальные и локальные. Локальные интересны локальным фондам. Глобальные могут быть интересны всем. Вне зависимости от того, где географически они были рождены. Если проект действительно глобальный, и он интересен, есть пользователи, рынок растет – этот продукт будет востребован везде. И не имеет значения – это Украина, Уганда, Казахстан, Узбекистан, Бразилия или Канада. Глобальным фондам совершенно не интересно инвестировать в маленькие компании. Все они мечтают о больших, крупных компаниях, которые растут и развиваются. Это все-таки бизнес. Такие фонды, как 500 Startups, к нам придут только тогда, когда они будет видеть такие стартапы, которые действительно направлены на Восточную Европу. Не стоит забывать, что здесь рынок работает не на Украину, не на Киев, не на Казахстан и Белоруссию. Они смотрят на рынок русскоговорящего интернета. Точно так же как есть испаноговорящий рынок, португалоговорящий рынок. Это не страны, а рынки. Тот рынок, на языке которого говорит пользователь. Инвестор сюда придет, у нас растет рынок, у нас растет интернет. Поэтому я думаю, что, возможно, через полгода мы увидим тут фонды уровня 500 Startups.

Ну фонды и инвесторы сами по себе не приедут, их надо собрать и пригласить

Именно потому мы и проводим конференцию Startup AddVenture. Мы не просто сидели и думали, и вдруг придумали, что нам нужно это мероприятие. Мы сами являемся производителем, у нас инкубатор, причем инкубатор полного цикла. Мы инвестируем в эти проекты, мы их отбираем, они у нас живут, учатся, работают при поддержке менторов и Борд директоров инкубатора – успешных серийных предпринимателей и венчурных инвесторов из США. Затем лучших на месяц мы везем в Сан-Франциско и помогаем им привлечь инвестиции.

Мы увидели потребность в площадке, которая покажет срез по целому региону. Серьезному инвестору неинтересно приехать и посмотреть десять проектов, он хочет увидеть 100, 150 команд, увидеть новые ИТ-компании, аутсорсинговые, продуктовые компании, понять, где могут быть построены R&D центры, как работает регион в целом. Это важный момент. Мы можем прогнозировать, что со временем у нас появится больше качественных проектов и историй успеха. Но если мы сейчас не задумаемся над этим и не будем делать конференции - точки сбора, где соберутся основные игроки - мы ни к чему не придем. Мы так и останемся маленькой, локальной страной. Для того, чтобы Украина вышла на новый уровень, у нас должно быть как можно больше событий, с привлечением крупных игроков из стран СНГ и Европы. Тогда это действительно будет прорыв.