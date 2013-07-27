Одесситы отказались «скушать произвол» и предупредили власть: Дальше будет еще хуже

В Одессе сегодня протестующие против уничтожения сквера снесли забор, ограждающий место будущего строительства развлекательного комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста, состоявшаяся по инициативе общественного движения «Генеральный протест», прошла на Адмиральском проспекте – возле неработающего кинотеатра «Вымпел». Против застройки сквера выступили также активисты политической партии «Союз анархистов Украины», организации «Молодежное единство», политической партии «Демократический альянс Украины» и присоединившиеся к акции горожане, проживающие в близлежащих домах. Всего собралось около 200 человек.

На месте «Вымпела», а также сквера, расположенного возле кинотеатра, фирма-застройщик возведет развлекательный комплекс. В частности, 18 июля депутаты Одесского горсовета в ходе сессии приняли решение, согласно которому будущий комплекс займет 3,6 тыс. кв. метров.

Как пояснил УНИАН представитель движения «Генеральный протест» Леонид Штекель, решение о застройке принято вопреки личным заверениям мэра Одесса Алексея Костусева о том, что официально существующая зеленая зона города никогда не будет застраиваться.

«Ведь если одесситы «скушают» этот произвол, то завтра они «сжуют» еще один, а затем, то и глядишь, ситуация станет получше, и застройщики будут съедать наши дома с легкостью просто необыкновенной. Или мы с вами будем жить в пустыне из небоскребов», - сказал Штекель.

Согласно принятому на сессии проекту, комплекс будет более 20 метров высотой.

Протестующие бросились ломать забор, когда услышали, что границы застройки проходят по его периметру. Металлическое ограждение разобрали очень быстро. Сотрудники милиции, ставшие свидетелями этого, не вмешивались в ситуацию. Они только попросили убрать металлические составляющие с тротуара.

Как заявил в ходе акции протеста активист «Генерального протеста» Андрей Юсов, случившееся сегодня – предупреждение руководству города.

«Сегодняшняя акция — предупредительный знак. Если понадобится, будем ломать такие заборы столько, сколько потребуется», — сказал Юсов.

По словам главы «Молодежного единства» Антона Давидченко, забор «подвезут на сессию городского совета, а лучше вообще оградить городской совет от людей. Акция — это первый звонок для власти. Дальше будет еще хуже».