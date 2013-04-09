В Одессе протестуют против застройки Мемориала обороны

Как передает корреспондент УНИАН, акцию провели активисты общественной организации «Молодежное единство» и Антикоррупционного движения Юга.

Более 60 протестующих на стволе одного из экспонатов под открытым небом – танке Т-34 – сделали импровизированную виселицу, на которой повесили чучело. Оно олицетворяет, по замыслу участников акции, руководителей фирмы-застройщика территории мемориала. Рядом с «виселицей» поставили картонные «высотки», которые затем сожгли.

Как пояснили журналистам участники акции, история с попытками застройки мемориала длится с 2006 года. По словам руководителя «Молодежного единства» Антона Давидченко, 16 га мемориала находятся в курортной зоне, а значит – очень дорогие. Несколько гектаров, на которые претендует застройщик, стоят порядка 30 млн долларов.

А.Давидченко сказал, что «Молодежное единство» намерено собрать более 5 тысяч подписей против застройки, что позволит вынести этот вопрос на обсуждение горсовета.

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Справка УНИАН. Мемориал героической обороны Одессы 411-й береговой батареи посвящен обороне Одессы во время Великой Отечественной войны. В состав мемориального комплекса входят музей, выставка военной техники под открытым небом, батарея береговой обороны, большой дубовый парк. Мемориал героической обороны Одессы находится на южной окраине Одессы и относится к Киевскому району.

Открытие мемориала состоялось 9 мая 1975 года. Открывал комплекс писатель-фронтовик Константин Симонов, посещавший батарею во время боев лета 1941 года.