Неделя в цифрах

0,02% - такие шансы на оправдательный приговор в украинском суде у обвиняемых по уголовным делам согласно статистике Государственной судебной администрации. Так, в прошлом году были освобождены из-под стражи лишь 707 обвиняемых, при этом 185 000 человек были осуждены.

10 гривен – столько составило увеличение размера ежегодной разовой денежной помощи для участников войны по сравнению с 2012 годом. В частности, в этом году они получили по 135 гривен, а в 2012 году – 125 гривен.

21,1% составило увеличение количества абонентов сети Интернет в Украине в 1 квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Всемирной паутиной пользуются, таким образом, 5,435 миллиона украинцев.

74-ую позицию из 176 занимает Украина (вместе с Республикой Сальвадор и Алжиром) в рейтинге лучших стран для материнства, по мнению экспертов международной благотворительной организации "Спасем детей". Наихудшей страной для матерей и детей было названо Конго, а самой лучшей – Финляндия.

82% украинцев считают 9 мая большим праздником – согласно данным соцопроса. 75% из них обычно празднуют День победы, при этом только 60% беседуют о прошедшей войне в своей семье, тогда как 39% опрошенных – не беседуют о войне.

1622 ученых выехали из Украины на постоянное место жительства за границу с 1996 по 2011 год. Только за последние четыре года страну покинуло 56 ученых-биологов, 38 физиков-математиков и 30 медицинских светил. Чаще всего украинские ученые выезжают в США, Россию и Германию.

5000 человек совместно спели известную песню «День Победы» 9 мая в Донецке, попав в книгу рекордов Украины.

10 100 000 человек в Украине приняли участие в Пасхальных богослужениях, состоявшихся в более чем 15000 храмов.

1 001 000 000 долларов (более 8 миллиардов гривен) поступило в Украину из-за границы в виде частных переводов в первом квартале 2013 года. За пределы страны за это же время посредством внутригосударственных и международных систем перевода средств было переведено 183 миллионов долларов США.

Анастасия Береза