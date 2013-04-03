Янукович предостерегает от актов вандализма на мемориалах погибшим

Как предает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на заседании Организационного комитета по подготовке и празднованию 70-летней годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков и 70-летия победы в ВОВ.

"Мы обязаны обеспечить обустройство всех мемориалов и памятников погибшим воинам, которые есть практически во всех населенных пунктах страны", - сказал В.Янукович.

По его словам, многие из этих памятников реставрируются. "Следует обеспечить их надлежащий уход и сохранение от разрушений, предотвратить акты надругательства и вандализма", - подчеркнул глава государства.

Также В.Янукович считает, что регионы должны принять программы по поиску и упорядочению захоронений жертв войны, обеспечив надлежащее финансирование этих работ.

Президент обратил внимание участников оргкомитета на активизацию поисковых работ, наведение порядка в данной сфере.

"Безусловно, к работе установления имен погибших и пропавших без вести необходимо активно привлекать ученическую и студенческую молодежь, общественные и поисковые организации. Это важно также в контексте усиления патриотического воспитания молодого поколения", - отметил глава государства.

По его мнению, украинская молодежь должна стать активным и непосредственным участником мероприятий по подготовке и празднованию исторических событий, связанных с победой в Великой Отечественной войне.