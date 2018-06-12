Ялтинские встречи: ожидание свободной торговли и обсуждение выборов

Почти год прошел после подписания Договора о Зоне свободной торговли и все это время вопрос о его ратификации и присоединении новых членов оставался актуальным. В октябре 2011 в Петербурге участники договора, в том числе и украинское правительство, заявляли, что процесс ратификации будет быстрым и займет минимум времени. Однако Верховная Рада Украины ратифицировала договор о ЗСТ только 30 июля, став третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ. Для этих стран Договор вступил в силу 20 сентября 2012 года.

Не удивительно, что вопрос ускорения дальнейшей интеграции на просторах СНГ является для участников Договора ключевым. Именно поэтому эта тема стала определяющей на очередном заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 28 сентября в знаменитом Ливадийском дворце.

Зерно в обмен на ратификацию

Украинский премьер Николай Азаров, как радушный хозяин, прибыл в Ялту вечером накануне саммита. В тот же вечер у него состоялось несколько встреч. Так, около шести вечера Азаров встретился со своим кыргызским коллегой Жантором Сатыбалдиевым. «Мне сегодня сообщили, что Молдова ратифицировала договор», - выразил свое удовлетворение Николай Янович. При этом он дипломатично подчеркнул, что для Украины важны хорошие отношения с Кыргызстаном, в частности, отметил, что Украина считает существующий на сегодняшний день объем товарооборота между двумя странами не удовлетворительным, и он мог бы быть намного больше.

После этого состоялись переговоры Азаров с премьер-министром Молдавии Владимиром Филатом. Глава украинского правительства отметил, что приветствует ратификацию Молдовой договора о ЗСТ в рамках СНГ и заверил своего коллегу, что Украина готова помочь соседке зерном в связи с засухой в этой стране. Азаров даже позволил себе немного пожурить Молдову за затягивание ею ратификации договора о ЗСТ. «У нас просто каникулы в парламенте были, у нас каникулы больше», - оправдывался В.Филат. «Без хлеба мы в любом случае не останемся, у нас в этом году планируется 47 млн. тонн. Можем помочь в случае необходимости», - добавил Азаров. «Мы это запомним. Лучше так запоминать», - дипломатично ответил Филат и пригласил украинского коллегу посетить Молдову: «Мы рядом. У нас очень скоро будет день вина – национальный праздник. И не только поэтому, мы всегда рады приветствовать», - сказал глава молдавского правителсьвта.

В завершение беседы стороны договорились активизировать работы по демаркации государственной границы.

Интересно прошла встреча премьер-министра Украины с опоздавшим на несколько минут белорусским коллегой Михаилом Мясниковичем. «Мы приветствуем то, что вы прошли выборы, сформировали свою новую законодательную власть, и теперь можете двигаться дальше, ничто вас теперь не сдерживает. Мы, наоборот, находимся в стадии выборов – 28 октября у нас будут выборы в наш парламент. И поэтому в стране кипит, бурлит соответствующая работа», - сказал Азаров коллеге, при этом подчеркнув, что он сам, как премьер-министр, практически не принимает участия в предвыборной кампании. «Но политические силы у нас в этом отношении работают», - добавил он.

«Я думаю, что у вас все хорошо пройдет, политическая кампания, в которой вы находитесь. Я еду и вижу билборды: и этот кандидат, и этот кандидат хочет быть депутатом. Это, наверное, хорошо, когда идет такое соревнование. В хорошем смысле. У нас тоже было где-то три человека на место. Действительно, люди хотят реализовать свое конституционное право принимать участие в управлении государством», - порассуждал Мясникович о парламентских выборах, не упомянув при этом, что ни одни выборы в Беларуси за последние 15 лет не были признаны Западом.

После деловых встреч Азаров имел возможность проявить свое гостеприимство во время дружественного ужина в честь глав делегаций государств-участников СНГ в Массандре.

Полтора часа на саммит

В пятницу, 28 сентября, с самого утра в знаменитый императорский дворец в Ливадии стали съезжаться делегации для участия в заседании Совета глав правительств.Азаров, как хозяин саммита, прибыл первым и поочередно, под непринужденную музыку, доносящуюся из Ливадийского дворца, приветствовал премьеров стран СНГ. Традиционно запаздывал председатель российского правительства. Уже во второй раз на заседании Совета глав правительств СНГ Россию представлял Дмитрий Медведев, с которым у Николая Азарова уже вечером состоялась двустороння встреча. В ожидании российского премьера украинский глава правительства, в окружении коллег из стран СНГ, поглядывал на часы. Однако, еще на несколько минут позже опоздавшего Дмитрия Медведева прибыл премьер-министр Азербайджана.

Повестку дня Совета нельзя было назвать обширной. Обсуждался проект Стратегии сотрудничества государств СНГ в построении и развитии информационного общества и План действий по ее реализации на период до 2015 года. Среди проговариваемых тем были также Комплекс мероприятий на 2012-2014 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств СНГ на период до 2020 года, концепция создания на базе Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» информационного телеканала «МИР 24», конкуренция на рынке продовольственных товаров и деятельности Региональной консультативной группы на пространстве СНГ в Совете финансовой стабильности.

Но, главный вопрос для одиннадцати делегаций – это присоединение к Договору о ЗСТ в рамках СНГ новых стран и его ратификация. «Принято решение о присоединении Узбекистана к договору до конца текущего года», - сообщает в начале заседания своим коллегам председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Позже Азаров уточнил, что главы правительств СНГ приняли так называемую «дорожную карту», по которой до конца года необходимо решить все процедуры по присоединению Узбекистана к Договору до конца текущего года.

Премьеры продемонстрировали свою исключительную лаконичность и деловитость, прозаседав всего лишь полтора часа. Такая же краткость была продемонстрирована и прессе. Азаров и Лебедев ограничились лишь двумя заявлениями для ожидавших их после окончания заседания Совета журналистов. Глава Кабмина Украины высказал надежду, что с 2013 года между странами Содружества начнет действовать зона свободной торговли.

«В настоящее время 5 государств договорились о том, что в ближайшее время будут завершены процедуры ратификации. Таким образом, есть надежда, что с нового года фактически в странах Содружества будет утвержден абсолютно новый режим торговли, который открывает большие перспективы свободной торговли на большом экономическом пространстве, включающем население более 200 млн. человек», - сказал Азаров, и сообщил, что Казахстан и Кыргызстан намерены ратифицировать Договор, который по мнению главы украинского правительства, является чрезвычайно важным событием для стран–участниц СНГ, «к которому они шли почти 20 лет».

В следующий раз главы правительств СНГ встретятся 31 мая 2013 года в Минске. Если оправдаются надежды хозяина нынешнего заседания Совета, то к тому времени на просторах СНГ «будет утвержден абсолютно новый режим торговли» и премьеры смогут подвести первые итоги его действия.

К тому времени также останутся позади и выборы в Верховную Раду, которые так живо обсуждали в Ялте Азаров и белорусский премьер, для которого заседание в Ливадийском дворце – единственная международная площадка. Между тем, риски относительно признания выборов в мире для украинской власти хорошо известны. Поэтому, наверное, не случайно, или даже символично, что накануне заседания совета глав правительств СНГ из Европы пришла новость о том, что Еврокомиссия перенесла саммит Украина-ЕС и будет ожидать исхода парламентских выборов. Таким образом, саммит, скорее всего, состоится не ранее начала 2013 года.

Антон Бузун