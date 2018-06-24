Позор на 15 миллионов, зато ни копейки «москалям»

Пока доверие к судебной власти заползло глубоко под плинтус, самоотверженные хлопцы и девчата в мантиях стараются экономить государственные бабки любой ценой. В данном случае цена небольшая – всего-то имидж страны и репутации ее судебной власти. А сколько стоит у нас и то, и другое – не мне вам рассказывать.

Что же произошло? Если выражаться суконным языком информационных сообщений на юридические темы, то вот что. 28 мая Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил законность решения Хозяйственного суда Киева, которым были признаны необоснованными требования российской авиакомпании «Сибирь» о взыскании с Министерства обороны Украины ущерба в размере 15,32 млн. дол. в связи с крушением пассажирского самолета Ту-154 в октябре 2001 года.

Многие, конечно, помнят эту нашумевшую историю. Учения, пуск ракеты, 66 погибших пассажиров и 12 членов экипажа, фразочка Кучмы «не надо делать из этого трагедию», отставка Кузьмука, выплата компенсаций России и Израилю (7,8 млн. дол. и 7,5 млн. дол. соответственно) и т.д. А потом, уже в январе 2011 года Украина вдруг заявляет, что, согласно новым расчетам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, попадание ракеты не могло стать причиной крушения лайнера. Теперь на этом основании суд отказал авиакомпании и сэкономил государству, министерству и нам с вами полтора десятка лямов зелени.

Предлагаем читателю разобраться, сбивали или не сбивали, не с помощью экспертизы киевского института, а по горячим следам, - отследив заявления, сделанные в день катастрофы и вскоре после нее.

Итак, 4 октября 2001 года, день гибели самолета, MigNEWS.com.ua. «Министерство обороны Украины категорически отвергает возможность того, что российский самолет мог быть сбит украинской ракетой». Почему? Потому что никто никуда вообще не стрелял: «Сообщается, что министр обороны Украины Александр Кузьмук заявил: войска противовоздушной обороны Украины действительно планировали проведение учений, однако они не состоялись».

В тот же день несколько позже на том же ресурсе появляется новость с новыми объяснениями. Одно от Кузьмука. «По его словам, расстояние от района учений до места катастрофы превышает 200 километров, тогда как дальность действия украинских систем составляет максимум 14 - 22 километра». Другое – от каких-то неназванных офицеров украинских ПВО: «На время проведения учений применяются ракеты, с которых снимаются боеголовки. Таким образом, в случае попадания такой ракеты в самолет никакого взрыва произойти в принципе не могло». То есть не стреляли. А даже если бы стреляли, то долететь не могло никак. А даже если бы и долетело и попало, все равно б не взорвалось.

Но, наступает следующий день, 5 октября, и внезапно «Магнолия-ТВ» сообщает: «Александр Кузьмук выразил полное удовлетворение результатами стрельб, проводимых в рамках учений ПВО». Напомним, удовлетворение министр выразил теми самыми учениями и стрельбами, которые по его же предыдущему утверждению «не состоялись».

Нельзя не заметить, что всего за день значительно возросла боеспособность украинских ПВО. «ForUm-сервер»: «Александр Кузьмук заявляет, что проведенный контроль за пусками ракет показал, что стрельба велась на расстоянии от 20 до 40 км». А ведь еще вчера тот же Кузьмук говорил о дальности в 14 - 22 км максимум. Хотя, конечно, 40 тоже не 200. Даже непонятно зачем «Зеркало недели» пишет день спустя: «В интервью журналистам министр сообщил, что боевые стрельбы в ходе учений велись не в направлении, где произошла катастрофа самолета Ту-154», - ведь все равно ракета не долетела бы.

Но вот наступает 9 октября, и, выступая перед парламентом, тот же Кузьмук тем же ртом говорит совсем другие вещи. А именно: «Стрельба комплексом С-200 осуществлялась в направлении азимута, который был пересечен самолетом Ту-154, за 8—10 минут до момента его исчезновения с экранов». То есть стреляли уже в том самом направлении, где самолет находился, и теми самыми ракетами, которые вполне способны до него добраться, и с боеголовками, которые способны его поразить, только вот на 10 минут раньше.

В этот же день становится известным, что, по словам Кучмы, Кузьмук «сразу», то есть еще 4 или 5 октября, написал заявление об отставке. Забавная информация. Зачем Кузьмуку было проситься в отставку в те дни, когда, по его словам, вины украинских ПВО в уничтожении самолета не могло быть никакой, поскольку они стреляли не в ту сторону и не в то время ракетами, которые неспособны долететь до самолета даже теоретически? Уточним, что Кузьмук был обладателем до сих пор непобитого рекорда по непрерывному пребыванию на посту министра обороны в независимой Украине – с 1996 по 2001 годы. За такое время чиновник уже настолько срастается с должностью, что перестает замечать, где заканчивается кресло и начинается жопа. А вот Кузьмук как-то заметил…

Что было потом? Вылавливали из Черного моря обломки с пробоинами, которые были идентифицированы как следы осколков и элементов боевой части зенитной ракеты С-200. Тыкали эти обломки под нос уже новому министру Марчуку. Генпрокуратура обещала привлечь к уголовной ответственности пятерых генералов, Украиной были выплачены моральные компенсации семьям пассажиров и экипажа…

Но тут как раз подоспело интересное заключение киевских экспертов, которое позволило не сажать генералов и не платить российской авиакомпании. По их расчетам, во время подрыва боевой части ракеты расстояние до Ту-154 составляло 780 м, что исключает возможность его уничтожения. Так-то.

Подведем итоги. Учения проводились, несмотря на заявления об обратном. Использовались ракеты, радиус действия которых позволял достичь самолета, несмотря на заявления об обратном. Стрельба велась в направлении самолета, несмотря на заявления об обратном. Ракета взорвалась в районе нахождения самолета, а не за 10 минут до его исчезновения, несмотря на заявления об обратном. Только вот далековато взорвалась… Остается непонятным, к чему была такая куча противоречащих друг другу лживых заявлений, и куда девать результаты экспертиз, проведенных другими структурами и приведших к другим выводам. Зато бабки целы.

У меня есть еще одна идея, как суд мог бы помочь нам разбогатеть. Надо в судебном порядке потребовать, чтобы родственники погибших пилотов и пассажиров вернули Украине деньги, выплаченные им в качестве компенсации. Желательно и с процентами. Ведь ракет, которые бы уничтожали экипаж и пассажиров, но при этом не сбивали самолет, даже Украина еще не изобрела, так что пусть эти сутяги раскошеливаются, пока мы не провели еще одну экспертизу и не заставили их приплатить за нашу уничтоженную ракету.

Игорь Гридасов