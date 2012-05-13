Россия запретила эксплуатацию вагонов украинского производства

Ространснадзор РФ запретил эксплуатацию на железнодорожных путях общего пользования вагонов-самосвалов производства ООО "Горнотранспортная компания" (Кривой Рог, Украина).

Об этом сообщает РИА «Новости». "На территорию РФ поступили вагоны-самосвалы типа 2ВС-105 производства ООО "Горнотранспортная компания",... не имеющие сертификата соответствия ФБУ "Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте". Ространснадзор ввел запрет на движение по железнодорожным путям общего пользования для вагонов-самосвалов типа 2ВС-105", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что вагоны остановлены на станции Крейда Юго-Восточной железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter