Гитлеровскую мину, всплывшую под Севастополем, взорвали в открытом море

В Черном море украинские военные моряки успешно ликвидировали обнаруженную вчера в акватории Севастопольской бухты немецкую якорную мину.

Как передает корреспондент УНИАН, во второй половине дня, около 15 часов, специалисты Центра поисково-спасательных и аварийных работ Военно-Морских Сил Украины оттранспортировали мину за пределы Севастопольской бухты в открытое море. Около 17.20 ее успешно ликвидировали.

Как сообщал УНИАН, морская немецкая якорная гальвано-ударная мина (предназначенная для кораблей малого водоизмещения) была обнаружена над водой вчера в акватории Севастопольской бухты (практически в центре города, приблизительно в трех метрах от причальной стены госпиталя ЧФ РФ - УНИАН). Предварительно установлено, что это мина времен Второй мировой войны, ее вес до 300 (по другим данным - до 150 кг), тротиловый эквивалент - 40 кг. Мина составляла реальную угрозу в случае срабатывания ее взрывного механизма.

С целью принятия решения по ликвидации этого взрывоопасного предмета был создан штаб, в который, кроме представителей УМЧС в городе Севастополе, управления по вопросам чрезвычайных ситуаций городской государственной администрации, вошли специалисты Севастопольского морского торгового порта, ВМС Украины, Севастопольского филиала ГП „Госгидрография” и ЧФ РФ.

Во время эвакуации мины временно было ограничено судоходство в акватории бухты.