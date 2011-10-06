Российские эксперты: в Украине будет "круговорот премьеров в тюрьмах"

Российские эксперты скептически относятся к возможности создания трехстороннего (Украина-Россия-ЕС) консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом они заявили в ходе видеомоста Москва-Берлин.

В частности, заведующая отделом развития нефтегазового комплекса России и мира Института энергетических исследований РАН Татьяна МИТРОВА отметила, что эта идея обсуждается еще с начала 2000-х годов, но, к сожалению, в современных политических реалиях не удается.

По ее словам, тогда была заинтересованность со стороны российских и немецких компаний, но не было политической поддержки со стороны ЕС. Также очень быстро менялась позиция, причем в негативную сторону.

«Как договариваться, я не очень понимаю... Хотя идея в каком-то идеальном мире была бы очень конструктивной», - сказала Т.МИТРОВА.

В свою очередь, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ отметил, что в 2002 году были подписаны документы по консорциуму.

«После этого вышел представитель украинского правительства и сказал, что создание консорциума означает передачу Украине права на реэкспорт газа… После этого Россия из этого проекта вышла», - сказал он.

К.СИМОНОВ также считает, что остается открытым вопрос, кто будет гарантировать выполнение договоренностей со стороны Украины.

«В Украине власть меняется достаточно быстро, и в чем-то это хорошо, но сейчас начнется круговорот премьеров в тюрьмах. В этой ситуации, когда сменится власть, может произойти то, что произошло с экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО, когда обнаружили, что она предатель Украины и не имела права давать указания на подписание контракта от 2009 года», - сказал К.СИМОНОВ.

Он считает, что сегодня желания европейцев войти в этот консорциум не наблюдается.

Заместитель генерального директора, научный руководитель Российского энергетического агентства Леонид ГРИГОРЬЕВ считает, что через территорию Украины проходит до 140 млрд. куб. м. газа, и этот объем заместить другими маршрутами невозможно.

По его словам, модернизировать ГТС Украины надо независимо от создания консорциума.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР в Киеве заявил, что считает целесообразным создание трехстороннего (Украина-Россия-ЕС) консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.