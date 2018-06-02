Что скрывается за завесой табачного дыма

Тема здоровья нации, а в контексте этого и борьбы с табакокурением, занимает все больше места в умах наших депутатов. Законопроектов, касающихся борьбы с этим «вселенским злом», в Верховной раде зарегистрировано едва ли не больше, чем документам по всем другим вопросам. Складывается впечатление, что в Украине, кроме табака, других проблем и нет. Или депутаты о них просто не догадываются. Хотя вполне возможно, что такая бурная деятельность нужна как раз для того, чтобы просто отвлечь население от других, более глобальных, но менее популярных социальных проблем?

Все выше, и выше, и выше…

Повышение акцизов на табачные изделия власть имущие считают единственным средством в борьбе с «эпидемией» нездорового образа жизни. Чтобы отучить нацию от сигарет, депутаты предлагают наказывать своих граждан гривной. И нет ничего удивительного, что численность армии борцов за здоровье нации, а в скобках читай, за налоговые отчисления из кармана курильщиков, увеличивается с каждым днем - все-таки за здоровье простых людей бороться почетнее, чем просто за дополнительные деньги.

Так, в начале сентября в парламенте появился очередной законопроект, посвященный табачному рынку. Народный депутат Вячеслав Кириленко инициировал существенное повышение акцизов на табачные изделия. Депутат предложил повысить и специфическую, и адвалорные ставки акцизного налога на сигареты с фильтром, без фильтра, сигары и сигариллы. По расчетам В.Кириленко, если документ будет принят, цены на сигареты с фильтром вырастут примерно на 13-20% (при условии, что производители не увеличат безналоговую часть цены). «Если годовой уровень инфляции будет составлять 10%, то реальная цена сигарет вырастет в среднем на 7%. Средняя номинальная цена сигарет с фильтром вырастет с нынешних 8,3 до 9,7 грн. за пачку, сигарет без фильтра – с 3,8 до 5,6 грн. за пачку, то есть приблизительно на 50%», - говорится в пояснительной записке. Там же отмечается, что, по экспертным оценкам, эластичность спроса по цене на сигареты составляет -0,2. «При росте реальных цен на сигареты на 7%, это означает уменьшение потребления табака в целом приблизительно на 1,4%. Потребление сигарет без фильтра сократится больше благодаря ускоренному увеличению акцизов на эти изделия», - говорится в записке. По его данным, рост цен на табачные изделия в 2008-2010 годах, когда ставки акциза изменялись, вопреки законодательству и здравому смыслу, едва ли не ежеквартально, позволил существенно уменьшить распространенность курения. Ссылаясь на данные Госслужбы статистики, В.Кириленко заявляет, что распространенность курения среди лиц старше 12 лет уменьшилась с 25,6% 2008 года до 22,4% 2010 года, то есть почти на 13%. Вскользь упоминается, что «благодаря повышению ставок табачных акцизов в 2008-2010 годах госбюджет Украины получил от акцизов на отечественные и импортные табачные изделия: в 2007 году – 2,44 млрд. грн.; в 2008 году – 3,58 млрд.; в 2009 году – 9,06 млрд. грн. В 2010 году поступления от табачных акцизов составили 13,06 млрд. грн.». Если верить депутатам, то через пару лет такой акцизной политики в Украине курильщиков не останется.

Обратная сторона проекта

Однако это далеко не так радужно. Главное научно-экспертное управление ВРУ в своем заключении отмечает, что положения законопроекта, которыми изменяются ставки акцизного налога на табачные изделия, не отвечают требованиям Налогового кодекса Украины, которым определен принцип стабильности налогового законодательства Украины. Но на такую "мелочь" правительство уже давно не обращает внимания.

Также в ГНЭУ заявляют, что в поданных документах не приведены расчеты влияния увеличения ставок налогообложения на финансовое состояние налогоплательщиков этих сборов. «Как свидетельствует практика, рост налоговых платежей чаще приводит к случаям их неуплаты, росту затратоемкости производства, прыжку цен на конечную продукцию и других проблемам функционирования субъектов хозяйствования разных отраслей и сфер деятельности», - отмечают специалисты ГНЭУ.

По их мнению, установление увеличенных ставок акцизного налога на табачные изделия может привести к последующему сокращению производства. В своем выводе они отмечают, что спад производства за три последних года составил почти 22%, а за первое полугодие 2011р. темпы производства сократились на 10%. «Сокращение легального производства табачных изделий может свидетельствовать не столько о сокращении потребление табака, сколько об увеличении контрабанды сигарет в Украину», - считают эксперты ГНЭУ.

Вот тут депутаты не вспоминают о здоровье нации, хотя следовало бы. Легальная продукция, которая выпускается легальными производителями, проходит контроль качества как на самих предприятиях, так и контролируется государством. При этом контрафактная или продукция, ввезенная в страну контрабандой, не может гарантировать потребителю никакого качества. В этом случае вред от употребления такой продукции может быть намного выше.

Да и в случае увеличения доли теневого оборота теряет государство, так как с этой продукции не уплачивается ни копейки налогов и сборов, и рост этого сегмента рынка может быть интересен только тем лицам, которые или сами занимаются нелегальным ввозом такой продукции, либо получают взятки за вовремя «закрытые на это глаза».

А людей волнует другое

Несмотря на старания власти и некоторых общественных организаций раздуть проблему курения до масштабов всемирного бедствия, население эта проблема беспокоит едва ли не меньше всего. «Бюро статистического анализа» (БСА) провело социологический опрос, результаты которого свидетельствуют о том, что для украинцев первоочередными социальными проблемами являются низкие зарплаты и рост цен.

По словам руководителя «БСА» Марии Черновой, наиболее важными социальными проблемами, требующими первоочередного решения, опрошенные назвали, в частности, низкий уровень заработных плат, рост цен на продукты питания, упадок национальной экономики, безработицу и коррупцию. Эти проблемы беспокоят более трети респондентов. При этом табакокурение в данном списке проблем занимает предпоследнее место.

«По результатам исследования можно сделать вывод, что нужно, прежде всего, сконцентрировать государственные усилия на решение экономических проблем: приостановить рост цен, повысить заработную плату и пенсии, обеспечить рост экономики страны и предоставить людям рабочие места и снизить уровень коррупции - именно эти проблемы больше всего беспокоят наше общество», - отмечает Мария Чернова.

«Результаты исследования четко определяют, что пристальное внимание к проблеме табакокурения является слишком преувеличенным. С 2008 по 2011 год Верховной Радой Украины было принято четырнадцать законов, дополнительно регулирующих отрасль «алкоголь и табак», а законопроектов, регулирующих вопросы безработицы - всего два! За последние три года ставки акцизного сбора увеличивались 7 раз, что сделало легальную табачную продукцию почти недоступной для некоторых слоев населения. Как результат, в Украине появились в продаже контрафактные сигареты и был открыт «зеленый коридор» для дешевой контрабанды из России и Молдовы. На сегодня, по экспертным оценкам, объем нелегальной табачной продукции достигает уровня 15%. Вместе с тем продолжается лоббирование новых законопроектов, в которых опять декларируют повышение ставок акцизного сбора, ограничивающих донесения информации о табачных изделиях до населения, а также ограничивают потребление и продажу сигарет. Последние три года легальный рынок угрожающе сокращается, но курильщиков меньше не стало. Речь не идет об уменьшении объемов курения. Просто вместо легальной табачной продукции, курильщики выбирают более дешевые контрабандные и контрафактные сигареты», - пояснил президент «Украинской торгово-промышленной конфедерации» Владимир Демчак.

Кроме того, по данным исследования, около 26% опрошенных граждан курят сейчас и еще 20% курили ранее. Среди причин начала курения на первом месте они назвали влияние друзей (35%) и желание казаться взрослым (12%). На вопрос «Решит ли поднятие акциза на сигареты проблему табакокурения?» 77% респондентов ответили отрицательно. При этом 75% опрошенных считают, что повышение акциза на сигареты приведет к росту теневых продаж табачных изделий. Также 77% заявили, что продолжат курить при повышении цен на сигареты, в том числе и за счет повышения акцизов, и всего 18% опрошенных курильщиков заявили, что бросили бы курить в этом случае.

Анализируя данные исследования, становится понятно, что львиная доля курильщиков не откажется от своей привычки, не смотря на повышение цен на сигареты. При этом, уверенность курильщиков в том, что рост акциза приведет к увеличению доли теневого оборота сигарет наталкивает на мысль, что они уже сталкивались с контрабандной или контрафактной продукцией.

«Как показало исследование, 75% украинских курильщиков считают, что увеличение акциза на табачные изделия приведет к росту продаж нелегальных сигарет и других табачных изделий. Более того, 20% курильщиков готовы покупать более дешевые сигареты. А это однозначно подтверждает тезис, что более дешевые контрафактные и контрабандные сигареты будут иметь большой спрос среди потребителей сигарет», - подчеркнула М.Чернова.

Дон-Кихоты и мельницы

Никто не спорит, что бороться с курением важно и нужно. Но делать это нужно, не просто повышая акцизы и стоимость сигарет, а делать разумно, не убивая отрасль (наши соседи всегда рады поделиться и завезти свою продукцию к нам). Для того, чтобы переломить тенденцию и добиться реального снижения числа курильщиков, нужно воспитывать здоровое поколение, контролировать потоки продаж. Оглянитесь, господа депутаты, ведь сегодня обычному подростку, действия которых часто мотивированы влиянием сверстников, а не собственным выбором, не составляет никаких проблем купить в киоске или магазине сигареты. И это несмотря на то, что законом запрещено продавать алкоголь и табачные изделия несовершеннолетним. Так, может, пора выполнять законы, жестко контролировать и наказывать их нарушение? А на собранные акцизы открывать бесплатные спортзалы для детей и подростков, реформировать медицину, вводить новые предметы в школе… Тогда можно будет говорить, что власть действительно заботится о здоровье нации на деле, а не только программами, лозунгами и повышением акцизом!

Вера Коробова