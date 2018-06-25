Николай Замковенко: “Обновленная” фракция БЮТ держит оппозиционный курс

УНИАН обратился с несколькими вопросами к народному депутату пятого созыва Николаю Замковенко, председателю фракции БЮТ (“обновленной”), о создании которой было объявлено неделю назад.

Поздравляем Вас с избранием председателем фракции БЮТ. На прошлой неделе “воссоздание” фракции одни эксперты оценили как скандал, другие – как постмодернизм, почти парижские политические каверзы. Какая из этих оценок кажется Вам более справедливой?

Ни та, ни другая. Мы не хотели ни скандала, ни политических каверз. Мы просто хотим работать на благо народа Украины. Мы давали ему присягу, и я не раз говорил, что мы должны отчитаться перед людьми. Мы не советовались, уходить нам из парламента или нет. Мы не спрашивали у людей, нужны ли им перевыборы.

Что дадут им эти перевыборы? Просто кто-то из руководителей решил, что следует досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. А кто-нибудь думал о последствиях этого перед народом? Если бы кто-то перед народом четко сказал о последствиях, то мы бы увидели, что они никому не нужны.

Сейчас у нас фракция демократическая, мы все согласовываем на заседании.

Правда ли, что кто-то из депутатов Вашей фракции возьмет фамилию Тимошенко? Это – черный юмор.

Вы в свое время, будучи судьей Печерского суда, освобождали Юлию Тимошенко из тюрьмы. Это был очень мужественный шаг. Какой была Ваша внутренняя мотивация по восстановлению фракции – поступку, который Ваши однопартийцы расценили как измену? Я никому не изменял. Время нас рассудит. И я не освобождал Юлию Владимировну из тюрьмы. А суд под моим председательством решил, что неправильно держать ее под стражей. И это не я сейчас принимал решение восстановить и возглавить фракцию, это мои коллеги выразили мне такое доверие, и я согласился. Я понимаю, какой груз взял на себя. Я молод в политике, я буду учиться.

В нашей фракции есть достаточный потенциал мудрых, опытных людей, я буду советоваться с ним, и все вопросы мы будем решать коллегиально.

Я не могу оценить высказывания коллег, якобы я кому-то изменил. Я никому не изменял. Народ признает, кто из нас изменник. Я не бросал фракцию в самые тяжелые моменты, я остался здесь работать во благо народу Украины. Мне не стыдно смотреть в глаза народу.

А почему Вы восстановили фракцию за неделю до закрытия сессии? Так и заявления о выходе депутатов поздно появились. Неделю назад пятнадцать человек заявили, что остаются работать. Люди осмысливали, кто уйдет, кто нет, каждый принимал свое решение. Кроме того, заканчивает работу эта сессия, но еще не заканчивает работу парламент.

В парламенте пятого созыва БЮТ была оппозиционной фракцией, а “восстановленная” фракция тоже оппозиционная или она войдет в коалицию? Мы поддержим ту политику, которая была провозглашена лидером нашей фракции до того, как мы вышли из нее. Мы держим оппозиционный курс.

А как отреагировала на реинкарнацию самой фракции Юлия Тимошенко и ее соратники? Мне неизвестно, спросите у нее. Но мне не звонили, претензий никто не выражал. Мы пришли в парламент, дали присягу и продолжаем работать.

Сейчас во фракции пятнадцать человек, еще несколько человек думают, не вернуться ли.

Здесь ходили российские журналисты, спрашивали, какая БЮТ настоящая – та, что в парламенте, или та, что ушла? В парламенте – это не партия, это фракция. Часть фракции осталась, часть ушла. Настоящие и те, которые ушли, и те, которые остались.

С кем Вы пойдете на следующие выборы? Я хочу уйти из политики. И занять свою нишу – там, где я работал раньше.

А как Вы думаете, следует ли судьям давать пожизненный статус судей? Я пришел в парламент, чтобы решить вопросы судебно-правовой реформы. Мне не удалось. Но я работаю в комитете по вопросам правосудия...

Николай Иванович, следует ли судьям давать пожизненное звание судей? Это болезненная тема. Им нужно давать... Но “пожизненный статус” – термин не совсем правильный. Их следует бессрочно избирать, но критерии должны быть совсем другие, чем сейчас. Я не сторонник того, что их можно избирать бессрочно уже через пять лет, в это время еще только происходит становление судей. Можно, но не менее чем через десять лет после начала их работы.

Беседовала Лана Самохвалова